بقای صنعت فرش نیازمند حضور در بازارهای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فرش ایرانی نماد فرهنگ و هنر این مرز و بوم است و طی سالیان گذشته موجبات ارزآوری و ایجاد اشتغال برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی را فرام نموده است که لازم است هر چه بیشتر برای شناساندن آن به کشورهای مختلف جهان تلاش شود.



وی با اشاره به اینکه بیشتر صادرات فرش ایران به ژاپن، آمریکا و امارات و کشورهای اروپایی بوده گفت در شرایط حال حاضر جهانی و تحریم‌ها علیه محصولات کشور برای بقای صنعت فرش نیازمند شناخت و حضور در بازارهای جدید هستیم.



عالی‌پور افزود: در سالهای اخیر ورود بعضی از کشورهای همسایه در عرصه تولید فرش با قیمت‌های پایین که البته از نظر کیفی قابل مقایسه با فرش ایران نیستند باعث رکود نسبی در تجارت فرش ایران شده و اگر نتوانیم کالای خود را در بازارهای جدید عرضه کنیم و حضوری موثر در بازارهای جهانی داشته باشیم قطعاً صنعت فرش ما با رکود مواجه خواهد شد.



میزگرد بازار‌شناسی فرش دستباف در قم برگزار می‌شود



وی در ادامه افزود: به منظور تقویت دانش فعالان عرصه فرش دستباف استان، میزگرد بازار‌شناسی و راهکارهای حضور فرش دستباف ایران در بازارهای جدید با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران، اساتید دانشگاه، تجار و بازرگانان و فعالان بازار فرش صبح روز چهارشنبه هفته جاری در محل سالن اجتماعات مجامع امور صنفی قم برگزار می‌گردد.



رئیس سازمان بازرگانی قم با بیان اینکه این میزگرد به همت سازمان بازرگانی و با همکاری مرکز ملی فرش ایران برگزار می‌شود گفت: مباحث مربوط به بازاریابی، مشتری گرایی و روشهای موثر سلیقه یابی فرش دستباف و تاثیر آن در میزان فروش و پایداری کسب و کار صنوف وابسته به فرش مطرح خواهد شد و ضرورت تغییر در روش تولید متناسب با بازارهای مصرف نیز بررسی می‌شود.

