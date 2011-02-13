روزانه هزار واحد صنفی در مشهد بازرسی می شوند

جعفر معماریان طهرانی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با شورای اصناف در حال امضا است و با همکاری اتحادیه هتلداران و هتل آپارتمان‌داران مشهد و با مسئولیت تعاونی هتلداران مشهد، کلیه اصناف کشور می‌توانند از مکان‌های اقامتی شهر مقدس مشهد و همچنین رستوران‎های طرقبه و شاندیز با تخفیف استفاده کنند.

وی در خصوص ساخت برج اصناف، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تمرکز اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های موثر در زمینه ارائه خدمات به جامعه اصناف و کاهش هزینه‌ها بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت استان مقرر شد، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های تحت پوشش، با سرمایه‌گذاری در پروژه مجد در برج اصناف، مستقر شوند.

طهرانی ادامه داد: هم اکنون مذاکرات با مجری پروژه طرح مجد برای عقد قرارداد، در حال انجام است.

معماریان در ارتباط با کنترل بازار، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌های دولت و تعامل مستمر نهادهای صنفی و سازمان بازرگانی، به طور مستمر وضعیت قیمت‌ها و خدمات کنترل شده و سعی می‌شود متناسب با واقعیت‌های بازار، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

