۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

البرادعی:

جمعه بهترین روز زندگی ام بود/ 85 میلیون مصری آزاد شده اند

"محمد البرادعی" از مهمترین مخالفان رژیم مبارک در یک سال اخیر در گفتگو با یک روزنامه مصری، روز جمعه گذشته که به سقوط مبارک منجر شد را بهترین روز حیاتش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" در گفتگو با روزنامه الشروق مصر با اشاره به سقوط مبارک اظهار داشت: آزادی 85 میلیون مصری در روز جمعه، این روز را به بهترین روز زندگی من تبدیل کرد.

وی افزود: خبر کناره گیری مبارک از قدرت بهترین خبری بود که در طول دوران حیاتم شنیدم و در زمان شنیدن آن از هنگام دریافت جایزه صلح نوبل نیز خوشحال تر بودم.

از سوی دیگر، البرادعی در گفتگویی دیگر با روزنامه نیویورک تایمز نشانه هایی از مرحله آتی در قیام ملت مصر را ترسیم کرد. وی در این اظهارات بر لزوم انتقال مسالمت آمیز قدرت تاکید کرد.

البرادعی این انتقال مسالمت آمیز قدرت را ضامن تبدیل شور ملت انقلابی به گامهای ملموس در جهت بنای مصر جدید براساس آزادی و عدالت اجتماعی دانست.

خاطر نشان می شود "عمر سلیمان" جمعه گذشته در بیانیه ای کوتاه از برکناری حسنی مبارک و اداره امور مملکتی توسط شورای عالی نیروهای مسلح مصر خبر داد. این مسئله پس از ادامه 18 روزه تظاهرات ملت مصر علیه رژیم مبارک محقق شده و مردم این کشور و اغلب کشورهای عربی در پی سقوط به جشن و شادی پرداختند. 

