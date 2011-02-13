35گروه تولیدی مراسم راهپیمایی 22 بهمن را پوشش دادند

مسلم رحیمی درگفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: امسال تصاویر راهپیمایی 22 بهمن مردم این استان به مدت 61 دقیقه از شبکه های سراسری پخش شد.

وی بیان کرد: با برنامه ریزیهایی که یک ماه قبل از راهپیمایی 22 بهمن انجام شد، تمام تدابیر لازم برای پوشش مناسب این راهپمایی به صورت زنده از شبکه استانی دنا و شبکه های ملی انجام شده بود.

رحیمی اظهار داشت: تصاویر راهپیمایی شبکه دنا جزو اولین تصاویری بود که از شبکه های ملی پخش شد.

وی یادآور شد: همچنین دهها ویژه برنامه و مستند حوادث سالهای پیروزی انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر در شبکه استانی دنا پخش شد.

مدیر کل صدا و سیمای استان بیان داشت: رسانه استانی تلاش می کند تا تمام مراسمهای مختلف دینی، مذهبی و ملی را به صورت زنده از شبکه دنا و سایر شبکه ملی پخش کند.

رحیمی همچنین تصریح کرد: ایجاد روحیه نشاط، سرزندگی و پویایی از جمله اولویتهای صدا وسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در تولید برنامه هاست.