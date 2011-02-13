برگزاری کنفرانس خبری در سرمای زیر صفر

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست خبری صبح امروز 24 بهمن با حضور محسن یگانهکاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان و رئیس سومین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان و محمدتقی حقبین دیگر عضو این انجمن مذکور در طبقه دوم شبستان مصلای تهران برگزار شد.
کنفرانس خبری مذکور هم مثل بسیاری از نشستهایی که خبرنگاران حوزه فرهنگی به آنها دعوت میشوند با 45 دقیقه تاخیر آغاز شد. البته این بار علت چیز دیگری بود. محسن یگانهکاری رئیس نمایشگاه مذکور پیش از آغاز نشست با تعدادی از خبرنگاران به صورت اختصاصی و البته مجزا وارد مصاحبه شد و همین بهانهای شد تا خبرنگاران دیگر به او اعتراض کنند.
یگانهکاری هم در پاسخ گفت: آنها خبرنگار واحد مرکزی خبر و رادیو بودند و چون نمیتوانستند قبل از دیگر رسانهها خبر را به رسانهشان برسانند من قبول کردم با آنها حرف بزنم. البته میدانم کار درستی نبود و امیدوارم شما من را ببخشید!
این نشست در حالی برگزار شد که سیستمهای گرمایشی شبستان خاموش بود و خبرنگاران از این وضعیت و سرمای استخوان سوز این منطقه از شبستان ناراضی بودند.
یگانهکاری هم در حالی که دستهایش را به هم میمالید ضمن پذیرش انتقادات گفت: وقتی سیستم تهویه شبستان روشن شد من قول میدهم اینجا چنان گرم شود که شما نتوانید این فضا را تحمل کنید و به محوطه بروید.
از نکات جالب توجه دیگر این کنفرانس مطبوعاتی حضور پُررنگ و فراوانی خبرنگاران زن نسبت به خبرنگاران مرد بود. در این نشست از بین 26 نفری که یرای پوشش رسانهای آمده بودند 20 نفر زن و تنها 6 نفر مرد بودند.
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