سخنرانی ابراهیمی دینانی در سالروز میلاد سول اکرم (ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی، در نشستی خبری که صبح امروز، یکشنبه 24 بهمنماه در موزه ملک برگزار شد، با اعلام این خبر و ارائه پیشینهای از تاسیس و وقف کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: در این آیین که با سخنرانی غلامحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه در نعت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) همراه خواهد بود، چهار کتاب رونمایی میشود.
وی توضیح داد: یکی از این کتابها قصیده برده از بوصیری شاعر مصری قرن هفتم هجری است که در نعت حضرت محمد(ص) سروده شده است. این کتاب که به خط علاءالدین تبریزی کتابت شده است، بهصورت نفیس و با شباهت بسیار با نمونه اصلی در حال تولید است و در روز میلاد رسول اکرم (ص) رونمایی میشود.
حسینی افزود: کتاب دوم "گنج ملک" نام دارد که شامل منتخبی از آثار هنری موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک با رویکرد آثار دوران اسلامی است و طبعا قرآنهای نفیس و شاهکارهای ادبی بخش عمدهای از این گنجینه هستند. دو کتاب دیگر "کتابشناسی حضرت رسول(ص)" و "نمایه مطبوعات ملک" هستند که با تیراژ محدود منتشر شده و در اختیار کتابخانههای عمومی و نهادهای فرهنگی قرار میگیرد.
وی با اشاره به دیگر برنامههای موزه ملک برای جشن میلاد حضرت رسول(ص)، اظهار داشت: در این روز فرخنده بانک اطلاعات کتابخانه و موزه ملی ملک نیز رونمایی میشود. همچنین نمایشگاهی ازآثار هنری دوران اسلامی که بخشی از آنها در کتاب "گنج ملک" معرفی شدهاند و نمایشگاهی از گزیده کتابهای گنجینه کتابخانه ملک، همزمان با این جشن برگزار میشود.
مدیرعامل مؤسسه ملک ادامه داد: اجرای گروه همخوانی در ستایش حضرت رسول(ص) با سه زبان و پخش فیلم کوتاهی درباره آثار لاکی و قلمدانهای موزه ملک از دیگر برنامههای ما در جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) است. آثار لاکی بخش عمدهای از هنر ایران در دوران زندیه و قاجاریه را به خود اختصاص دادهاند.
حسینی در این نشست خبری همچنین به ارائه گزارشی از عملکرد موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در دو سال گذشته پرداخت. وی در این گزارش با اشاره به عمر 15 ساله عمارت این موزه و کتابخانه، بر مشکلات معماری آن تاکید کرده و اظهار داشت: بهمنظور رفع این مشکلات و حفظ و نگاهداری گنجینه و آثار موجود در موزه و کتابخانه، طرح "اصلاح وضعیت معماری کتابخانه و موزه ملی کلک" برنامهریزی شد. رفع نواقص، استانداردسازی و بروزرسانی از مهمترین اهداف این طرح است.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح همچنین بخشهایی از موزه و کتابخانه گسترش خواهند یافت زیرا بر اساس وقفنامه حاجحسین آقا ملک، آثار نباید از موقوفه بروند. در حال حاضر 1070 متر مربع فضای موزهای در این ساختمان موجود است که با اتمام این طرح، به 2200 متر مربع خواهد رسید.
مدیر عامل موسسه ملک افزود: همچنین فضای خدمات رسانی کتابخانه این ساختمان 360 متر مربع است که تبدیل به 1500 مترمربع تبدیل میشود و بهطورکلی اصلاح و توسعه فضاهای فرهنگی، مرمتی، حفاظتی و مخازن از دستاوردهای این طرح خواهد بود.
حسینی همچنین به توسعه خدمات کتبخانه و موزه ملی ملک با برگزاری 30 نمایشگاه در داخل و خارج از مؤسسه، در تهران و سایر شهرستانهای کشور در یک سال گذشته و همچنین گسترش منایع موزه با خرید کتابهای چاپ سنگی، نسخ خطی و لوح فشرده اشاره کرد.
وی در ادامه از تاسیس اداره "اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی" برای نگهداری و سازماندهی منابع موجود در موسسه، افتتاح کتابخانه برخط ملک در وبسایت این موسسه، افتتاح موزه مجازی کمالالملک طی دوهفته آینده در وبسایت موسسه، افتتاح تالار "کمالالملک و خاندان غفاری»" و تالار "هنرهای تزئینی" در شش ماه آینده، ساماندهی کتابخانه دیجیتال ملک، انتشار کتابشناسی آثار مرتبط با حضرت امام علی(ع)، انتشار کتابشناسی هنر، انتشار کتابشناسی سیاحان، ساماندهی کتابخانه تخصصی هنر اسلامی طی برنامهای 5 ساله و برگزاری هماندیشی "حفاظت پیشگیرانه" خبر داد.
حسینی در این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره منابع درآمدی موزه در سال گذشته، توضیح داد: بودجه این موسسه طی سال 89 نزدیک به سه میلیارد تومان بوده است که دو میلیارد تومان از آن از درآمدهای اموال موقوفه و یک میلیارد تومان نیز از ذخیره درآمد سالهای گذشته بوده است. از این مبلغ دو میلیارد تومان صرف مرمت و اصلاح معماری ساختمان موزه و باقیمانده صرف هزینه پرسنل و برگزاری طرحها و برنامههای فرهنگی - تخصصی این مجموعه شده است.
وی درباره آثار مربوط به دورههای پیش از اسلام موزه به یک از خبرنگاران توضیح داد: تنها مجموعه مسکوکات موزه مربوط به دوره قبل از اسلام است که سه هزارسال تاریخ سکه را در بر دارد. این گنجینه شامل 3800 قطعه سکه است که 800 قطعه آن بهصورت ادواری در معرض دید قرار میگیرد.
سید محسن هاشمی معاون حسینی نیز در این نشست خبری درباره تفاوت کتابخانه برخط و کتابخانه دیجیتال ملک توضیح داد: فلسفه کتابخانه برخط، جستجو بدون مراجعه به برگهدان سنتی است اما کتابخانه دیجیتال ملک که قرار است همزمان با میلاد امام رضا(ع) در مهرماه سال آینده افتتاح شود، شامل 1500 جلد از نسخههای خطی، 500 جلد کتاب چاپ پیش از 1320 هجری و 300 شماره از نشریات دوران مشروطیت خواهد بود که بهصورت اینترنتی در دسترس اعضای کتابخانه ملک خواهد بود.
هاشمی همچنین درباره تعداد کتابهای خریداریشده توسط کتابخانه ملک در سال گذشته توضیح داد: 2862 جلد کتاب چاپی هنری که عمدتا با موضوع اسلامی موزههای بزرگ جهان هستند، 10 نسخه خطی، 105 کتاب چاپ سنگی، 25 عنوان لوح فشرده و پنج اثر موزهای مجموعا به قیمت 100 میلیون تومان ، خرید این موسسه در سال گذشته بوده است.
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