تیراندازی در اطراف وزارت کشور/ نخستین نشست دولت انتقالی به ریاست "شفیق"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دولت انتقالی مصر نخستین نشست خود را بعد از استعفای حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر از قدرت برگزار کرده است. این نشست به ریاست "احمد شفیق" نخست وزیر مصر در حال برگزاری است.

پلیس مصر از شهروندان مصری خواسته است که به تحصن در چادرها در میدان التحریر قاهره پایان دهند.

شهروندان مصر که پیش از این رادیو و تلویزیون مصر را محاصره کرده بودند هم اکنون وزارت کشور را تحت محاصره قرار داده اند و خواستار محاکمه سران رژیم حسنی مبارک هستند. نیروهای ارتش برای متفرق کردن مردم به تیراندازی هوایی روی آورده اند.

شبکه تلویزیونی العربیه نیز گزارش داد: منع عبور و مرور در میدان التحریر قاهره از بین رفته است و هم اکنون هزاران شهروند مصری آزادانه در این مکان تردد می کنند.

مردم مصر همچنین پیش از ظهر امروز با همکاری یکدیگر موانعی که در طول 3 هفته اعتراضات خود برای مقابله با اوباش طرفدار مبارک برپا کرده بودند را برچیده و خیابان ها را نظافت کردند.

مصری های مقیم استرالیا نیز در شهرهای مختلف این کشور کناره گیری حسنی مبارک از قدرت را جشن گرفته اند و در شهرهای مختلف این کشور جشن و شادی بر پا کرده اند.

خاطرنشان می شود حسنی مبارک رئیس جمهور دیکتاتور مصر سرانجام شامگاه 22 بهمن از سمت خود استعفا کرد و قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح این کشور واگذار کرد.