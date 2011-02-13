به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید عبدالمجید شریف زاده پیش از ظهر یک شنبه در نشست تخصصی مبانی و اصول هنرهای سنتی که در پژوهشکده هنرهای سنتی - اسلامی برگزار شد، افزود: متاسفانه نوشته‌های گذشتگان اکنون مغفول مانده، چنانچه می‌توان گفت تاکنون کسی در منابع ما تحلیل و تدبر نکرده است.

تطابق هنرهای سنتی با هنر غرب اشتباه است

وی در ادامه سخنان خود با اشاره اینکه به متاسفانه فعالیتها و پژوهشهای انجام شده در حوزه هنرهای سنتی جوابگو نبوده و مباحث مطرح شده در این عرصه سطحی است افزود: نگاه به این حوزه مطابق با هنر غرب است که نگاهی بسیار تحقیر آمیز است.

شریف زاده با گلایه از اینکه چرا هنوز رشته‌ای با عنوان هنرهای سنتی که مربوط به خودمان است به دانشگاه تهران راه نیافته افزود: متاسفانه هنوز پس از گذشت 70 سال ما همچنان دانشکده هنرهای زیبایی را داریم که برخی از رشته‌ها در آن وجود دارد و این امر گواهی دهنده این است که تفکر غربی تشکیل دهنده هنر در کشور ماست.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر وقتی موضوع هنرهای سنتی مطرح می‌شود نگاه به آن به عنوان یک هنر کاربردی است و نگاه فلسفی و ژرف اندیشانه‌ای در آن وجود ندارد و برای این هنر ارزش و اعتبار قائل نمی‌شوند.

شریف زاده با اشاره به ضرورت انجام پژوهشهای دقیق در حوزه هنرهای سنتی گفت: باید در گام نخست آنچه را که در آن هستیم و ویژگیهای هنر را بازشناسی کرد.

شریف زاده با اشاره به اینکه شناخت این ویژگیها تا کنون به ندرت انجام شده گفت: متاسفانه اگر اقدامی نیز در این عرصه انجام گرفته بسیار سطحی بوده است.

هنرمندان هنرهای سنتی در مشق قلم در جا می‌زنند

شریف زاده در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه اکنون هنرمندان در مشق قلمی خود همچنان باقی مانده‌اند گفت: در گذشته یک خوشنویس در گام اول تک مشق را انجام می‌داد و به دستور استاد گوش می‌داد و در گام بعدی مشق قلمی می‌کرد تا در نهایت خط و اجزای خط او همانند استادش شود.

وی ادامه داد: امروز در همه هنرها در مشق قلمی باقی مانده و ابداع در هنرهای سنتی وجود ندارد و نباید فراموش کرد که هنر بدون خلاقیت معنا ندارد.

شریف زاده یادآور شد: هنرمند پس از گذراندن مشق قلمی باید خود مبدع یک اثر باشد که در واقع این مشق همان مشق خیالی نامیده می‌شود و این گام در حال حاضر حذف شده است.

وی تصریح کرد: در این گام است که هنرمند خود خالق و ابداع کننده یک اثر هنری است.

هنرمندان در گذشته در نشست با ادبا از آنها ایده می‌گرفتند

شریف زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه هنرمندان در گذشته ارتباط خوبی با ادبا داشتند و هنرمندان با عرفا و ادبا مجالسی را داشتند، گفت: متاسفانه در حال حاضر این ارتباط فراموش شده است.

وی تصریح کرد: هنرمندان در این جلسات از یکدیگر ایده می‌گرفتند و در واقع تجربه فکری از این طریق حاصل می‌شد که اکنون این ارتباط وجود ندارد.

شریف زاده با اشاره به لزوم آشنایی هنرمندان با ادبیات کهن ایران گفت: در حال حاضر هنرمندان آنگونه که باید با ادبیات کهن آشنایی ندارند این در حالیست که اگر در ادبیات غنی گذشته تامل کنیم بسیاری از اصول و مبانی مورد نیاز از دل آنها استخراج می‌شود.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نگاه به هنر در هنرهای سنتی با نگاه غرب کاملا متفاوت است، گفت: اصول و مبانی هنرهای سنتی با اصول و مبانی هنر غرب از لحاظ خاستگاه و منشا و مقصد متفاوت است.