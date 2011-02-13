اعتبارات آبخیزداری بوشهر جوابگوی نیازهای استان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، حسین سبحانیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بررسی مسائل ومشکلات کشاورزان دشتی اظهار داشت: در سطح استان بوشهر برای 221 هزار هکتار اعتباری بالغ بر 75 میلیارد تومان پیشنهادات شد که پس از بحث و بررسی درتهران این اعتبارات به 30 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

وی افزود: تاکنون 9 حوزه شهرستان دشتی درسطح 148 هزار هکتار که حدود 42 درصد از حوزه های این شهرستان شامل می شود، طرح مطالعاتی در آن انجام شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: در روستاهای کشتووبشک در دشت پلنگ، حوزه کاکی، حوزه شهری خورموج، حوزه شنبه چاه گاه، حوزه باغان کردلان، پارک چاه چاههو، درگز در از دشتی مطالعه داشته ایم که به ترتیب و اولویتهایی که توسط مشاوران انجام گرفته این پروژه ها آغازمی شوند.

سبحانیان اظهار داشت: در حوزه دشت پلنگ دشتی درسال جاری مبلغ 410 میلیون تومان اعتبار جهت دو سازه بزرگ آبخیزداری با ارتفاع 10 و12 متری از محل اعتبارات استانی و خشکسالی اختصاص یافته که انتخاب پیمانکارصورت گرفته و در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.