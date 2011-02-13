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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۵۸

مقدم فر:

متخصصان ایرانی از استعدادهای خوبی در فضای مجازی برخوردارند

متخصصان ایرانی از استعدادهای خوبی در فضای مجازی برخوردارند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل خبرگزاری فارس گفت: متخصصان ایرانی در فضای مجازی اینترنتی و الکترونیکی از استعداد خوبی برای مقابله با مشکلات برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید رضا مقدم فر بعد از ظهر یکشنبه در نشست مقدماتی جشنواره ملی جهاد سایبری گفت: هدف جنگ سایبری ایجاد اختلال در سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی است و در این جنگ فرماندهی کنترل اطلاعات سامانه های الکترونیکی و اطلاعات اقتصادی مورد تهاجم قرار می گیرند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس افزود: در جنگ سایبری هکرها وارد عمل شده و اختلال و مشکلاتی ایجاد می کنند.

مقدم فر اضافه کرد: ما در فضای جنگی قرار گرفته ‌ایم که اگر خودمان را زود آماده نکنیم همانند سال گذشته غافلگیر و دچار حادثه خواهیم شد ما باید این جنگ را احساس کنیم تا بتوانیم کنترل فضای این جنگ را در دست بگیریم.

وی با اشاره به اینکه در همه نقاط کشور دفتر خبرگزاری فارس فعال است، گفت: در 17 نقطه خارج از کشور به سه زبان خارجی خبر ارسال می شود که در سال 90 سه زبان دیگر نیز اضافه خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع انسانی استاندار بوشهر نیز گفت: توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و کسب بصیرت لازم در مقابله با جنگ نرم ضروری است.

محمدحسین زارع افزود: نقش رسانه ها در جنگ سایبری هدایت جامعه به سوی اندیشه های اسلامی و خط اصیل ولایت است.

کد مطلب 1252876

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