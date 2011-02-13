زمان مراسم خاکسپاری 7 جان باخته دانشگاه پیام نور

هادی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم خاکسپاری7 نفر از جان باختگان حادثه رانندگی جاده اراک به قم تا دقایقی دیگر و از ساعت 14:30 در استان مرکزی برگزار می شود.

وی افزود: مراسم خاکسپاری دو نفر دیگر از دانشجویانی که در این حادثه جان خود را از دست داده اند فردا صبح برگزار می شود.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور اراک، مراسم ختم این جان باختگان نیز عصر فردا ساعت 15 در مسجد الزهرا دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور در ارتباط با تعداد سرنشینان این مینی بوس تاکید کرد: در مینی بوسی که دچار سانحه شد تنها 15 نفر حضور داشتند و سایر دانشجویان در یک دستگاه اتوبوس بودند که برای آن اتوبوس اتفاقی نیفتاد.

به گزارش مهر، دانشگاه پیام نور پیش از این اعلام کرده بود که مینی بوس سانحه دیده 55 سرنشین داشته است، اما هم اکنون نسبت به تکذیب این خبر اقدام کرده و رئیس دانشگاه پیام نور اراک نیز تعداد سرنشینان مینی بوس را 15 نفر اعلام کرده است.