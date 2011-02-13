تبریز بهترین حوزه توسعه روابط ایران با ترکیه/ پیروزی"انقلاب اسلامی سفید"

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همکاری دو جانبه داشته باشند آذربایجان شرقی و تبریز بهترین حوزه سرزمینی ایران برای این همکاری هاست.

وی افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و زبانی، آذربایجان شرقی می تواند پیشقراول استان های مختلف کشورمان در توسعه مناسبات با ترکیه باشد.

این کارشناس ارشد مسایل سیاسی منطقه با بیان اینکه حوزه های "رقایت"، "رفاقت" و "تقابل" حوزه های مختلف همکاری دو کشور در سطح بین الملل است، ادامه داد: با توجه به تحولات داخلی ترکیه، خوشبختانه حوزه تقابل ایران و ترکیه از بین رفته و دایره تضاد بین این دو کشور تنگ شده و در عوض حوزه رفاقت ایران و ترکیه افزایش یافته است ضمن اینکه رقابت در زمینه اقتصادی همچنان بین این دو کشور وجود دارد.

منصور حقیقت پور اضافه کرد: مباحثی مانند مناقشه قره باغ، بحث طالبان، منطقه بالکان و مسایل بوسنی و هرزگوین می تواند حوزه همراهی دو کشور تعریف شود؛ به ویژه در موضوع قره باغ اگر دو کشور به توافقاتی دست پیدا کنند می توانند به کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در به سرانجام رسیدن این چالش دیرینه کمک شایانی داشته باشند.

این استاد دانشگاه افزود: مباحث کشورهای فلسطین، لبنان، مصر و کشورهای عربی می تواند دیگر حوزه های همراهی دو کشور ترکیه و ایران باشد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه همکاری ایران و ترکیه در مسایل اقتصادی برخلاف حوزه سیاسی به سمت و سوی رقابت است، خاطرنشان کرد: توافق دو کشور در تولیدات تجاری مشترک با برند ترکیه به ویژه در تولید پوشاک، مبلمان و دکوراسیون می تواند به نفع طرفین باشد.

حقیقت پور خاطرنشان کرد: ورود ترکیه به اردوگاه جهان اسلام بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی ایران است که باید استقبال و حمایت شود و از توان این کشور در مسایلی مانند فلسطین بهره برداری گردد.

وی تلاش مسئولان ارشد ترکیه در خشکاندن ریشه های فکری و اندیشه ای پان ترکیسم در محافل دانشگاهی و روشنفکری ترکیه را خواستار شد و مسئولیت رسانه ها در این موضوع را مورد تاکید قرار داد.

کارشناس ارشد مسایل سیاسی منطقه از تعبیر "پیروزی انقلاب اسلامی سفید" در ترکیه یاد کرد و گفت: با روی کارآمدن دولت اسلامگرا، حاکمیت سکولار بدون خونریزی و بدون استفاده از هر وسیله سخت افزاری به محاق رفته است و هم اکنون در ترکیه سنی نشین، شیعیان نیز می توانند مراسمات مذهبی خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.

وی به برگزاری آیین باشکوه عاشورای امسال با حضور عبدالله گل و علی اکبر ولایتی- مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل - اشاره کرد و افزود: نکته جالب توجه اینکه رئیس جمهور ترکیه در این مراسم از چاپ چند میلیونی نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر به عنوان منشور اداری این کشور خبر داده بود.