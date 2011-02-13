به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استار مالزی، ازمان آمین حسن رئیس دپارتمان ادغام و وحدت ملی گفت: نجیب رزاق نخست وزیر مالزی به منظور تأکید بر تعهد خود در راستای حل مشکلات دینی در کشور و حفظ رفاه جامعه متکثر این کشور از نظر نژادی و مذهبی در مراسم هفته هماهنگی بین ادیان شرکت می‌کند.

وی افزود: کمیته ارتقای درک بین ادیان و هماهنگی همچین برگزاری این مراسم را مورد تأیید قرار داده و یادآور شده که این مراسم نشان دهنده دغدغه‌های کشور در رابطه با امور مذهبی است.

رئیس دپارتمان ادغام و وحدت ملی مالزی گفت: این مراسم با ابراز امیدواری نجیب در سازمان ملل نیز تطابق دارد، چرا که وی در سازمان ملل گفته بود که نمی‌خواهد هیچ گروه افراط گرا یا شبه نظامی وحدت و امنیت مالزی را تهدید کند.

هفته هماهنگی بین دینی که در شصت و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مطرح شد هفته اول فوریه در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. این درحالی است که مالزی برنامه خود را به روز دوشنبه 25 بهمن موکول کرده است.