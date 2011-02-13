سومین سمینار ملی توسعه پایدار سیستم های آبیاری برگزار می شود

معاون دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب افزود: این سمینار که با همکاری و هماهنگی معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی و موسسه فنی و مهندسی تحقیقات کشاورزی و مشارکت و حمایت شرکتهای مشاور و پیمانکار و انجمن ها و تامین کنندگان لوازم و تجهیزات آبیاری برگزار می گردد در صدد است نظرها و تجربیات کلیه دست اندرکاران صنعت آبیاری تحت فشار را در طی چندسال اخیر ارائه کند.

علی اکبر مرادی با اشاره به موضوعات قابل طرح در این سمینارگفت : در این سمینار موضوعات نقش مدیریت و بهره برداری در بهره وری مصرف آب ، مدیریت و بهره برداری و پایداری سیستم ، ارائه تجربیات در زمینه مدیریت و بهره برداری ، مدیریت و بهره برداری در پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار، ساختار مدیریت در بهره برداری، آبیاری دقیق و اتوماسیون در مدیریت و بهره برداری بررسی می شود.

وی ادامه داد: همچنین ارزیابی سیستم ها و مسایل طراحی و اجراء ، مشخصات فنی و کیفیت در لوازم و تجهیزات ، نقش آموزش و ترویج ، نیاز آبی و آبیاری و برنامه ریزی آبیاری، تاثیر کیفیت منابع آب و خاک بر مدیریت و بهره برداری ، مشارکت ذینفعان در تشکل های بهره برداری و نظام های بهره برداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

وی گفت : در حاشیه سمینار نمایشگاه لوازم و تجهیزات آبیاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که عمدتاً از شرکتهایی هستند که نوآوریهای جدیدی در صنعت آبیاری تحت فشار به ارمغان آورده اند .

معاون دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد : تاکنون 125 مقاله به دبیرخانه سمینار ارسال شده است . از این تعداد 75مقاله مورد پذیرش کمیته علمی همایش قرار گرفته است که به صورت ارایه شفاهی و پوستری در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود تعداد حداقل 500 نفر از متخصصان، کارشناسان، دانش پژوهان، تولید کنندگان و بهره برداران پیشرو در این سمینار یک روزه حضور یابند.