آماده باش نیروهای امنیتی عربستان برای مقابله با قیام مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری راصد، در پی وقوع انقلاب مردمی در مصر و تونس و سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک و زین العابدین بن علی، وزارت کشور عربستان سعودی تمامی بخش های امنیتی در منطقه الشرقیه را به حال آماده باش کامل درآورده است.

بنا بر اعلام منابع آگاه، تمامی بخش های نظامی منطقه الشرقیه طی یک دستور نظامی 50 درصد نیروهای خود را تا زمان نامعلوم در پست های خود باقی می گذارند. این منابع از اینکه آماده باش نیروهای امنیتی عربستان تنها محدود به منطقه الشرقیه است یا تمامی شهرهای عربستان را شامل می شود اظهار بی اطلاعی کرده اند.

این منابع همچنین افزودند: مسئولان امنیتی عربستان نظارت خود را بر محافل جوانان به ویژه در اینترنت افزایش داده اند و ایمیل و شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک را تحت کنترل شدید قرار داده اند.

این اقدامات در راستای مقابله با هرگونه قیام مردمی در عربستان سعودی صورت می گیرد به ویژه اینکه مقامات سعودی پس از سقوط دیکتاتوری زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس میزبان وی بودند و همچنین عربستان یکی از حامیان حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بود.