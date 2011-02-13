به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلوعی که تاکنون بیش از 10 متن نمایشی آماده و نیمه تمام نوشته است، درباره متن اخیرش گفت: "تفنگ میرزا رضا..." را در سال 85 نوشتهام. ایده اصلی آن را از مطالعاتم درباره دوره قاجار گرفتهام. من در آن سالها مشغول خواندن خاطرات، روزنامهها و سفرنامههای قاجاری بودم تا درباره تعزیه مضحک اطلاعاتی به دست آورم. بیضایی و عنایت شهیدی اشارهای در کتابهای خود به آن کردهاند. متاسفانه تعزیه مضحک برایمان چیز مجهولی شده که باید دربارهاش تحقیق گستردهای شود. من از آن موضوع نگاهم به سمت این موضوع قتل ناصرالدین شاه توسط میرزارضا جلب شد.
کتاب "تاریخ بیدروغ ظهیرالدوله" که در آن به ماجرای قتل ناصرالدین شاه پرداخته شده و محکمه میرزا رضا در آن نقل شده پایه نمایشنامه "تفنگ میرزا رضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک میشود" است. طلوعی معتقد است آنچه در این نمایشنامه نوشته است به گونهای مستندنمایی است برای آن مستندات تاریخی که به تدریج در نمایش جعل میشوند. چراکه در این متن تاریخ مصالح کار شده و نویسنده آن طور که خیال بر او روا داشته متن را نوشته است.
"تفنگ میرزا رضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک میشود" در برنامه نمایشنامه خوانی جشنواره تئاتر تجربه اجرا و برگزیده شده است. همچنین در مسابقه جایزه اکبر رادی جشنواره تئاتر دانشگاهی و جشنواره منطقهای سمنان نیز به عنوان متن برگزیده انتخاب شده است.
رمان "قربانی بد موافق" محمد طلوعی برنده تکنیکیترین اثر و جایزه رمان متفاوت شده است. از او به زودی مجموعه داستان "من ژانت نیستم" میشود.
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