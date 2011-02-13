به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلوعی که تاکنون بیش از 10 متن نمایشی آماده و نیمه تمام نوشته است، درباره متن اخیرش گفت: "تفنگ میرزا رضا..." را در سال 85 نوشته­ام. ایده اصلی آن را از مطالعاتم درباره دوره قاجار گرفته­ام. من در آن سال­ها مشغول خواندن خاطرات، روزنامه­ها و سفرنامه­های قاجاری بودم تا درباره تعزیه مضحک اطلاعاتی به دست آورم. بیضایی و عنایت شهیدی اشاره­ای در کتاب­های خود به آن کرده­اند. متاسفانه تعزیه مضحک برایمان چیز مجهولی شده که باید درباره­اش تحقیق گسترده­ای شود. من از آن موضوع نگاهم به سمت این موضوع قتل ناصرالدین شاه توسط میرزارضا جلب شد.

کتاب "تاریخ بی­دروغ ظهیرالدوله" که در آن به ماجرای قتل ناصرالدین شاه پرداخته شده و محکمه میرزا رضا در آن نقل شده پایه نمایشنامه "تفنگ میرزا رضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می­شود" است. طلوعی معتقد است آنچه در این نمایشنامه نوشته است به گونه­ای مستندنمایی است برای آن مستندات تاریخی که به تدریج در نمایش جعل می­شوند. چراکه در این متن تاریخ مصالح کار شده و نویسنده آن طور که خیال بر او روا داشته متن را نوشته است.

"تفنگ میرزا رضا بر دیوار است و در پرده سوم شلیک می‌شود" در برنامه نمایشنامه خوانی جشنواره تئاتر تجربه اجرا و برگزیده شده است. همچنین در مسابقه جایزه اکبر رادی جشنواره تئاتر دانشگاهی و جشنواره منطقه­ای سمنان نیز به عنوان متن برگزیده انتخاب شده است.

رمان "قربانی بد موافق" محمد طلوعی برنده تکنیکی­ترین اثر و جایزه رمان متفاوت شده است. از او به زودی مجموعه داستان "من ژانت نیستم" می‌شود.