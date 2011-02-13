رشد تسهیلات پنج برابری آبیاری تحت فشار در استان مرکزی

محمد رضا خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 1.6 میلیارد تومان از اعتبارات سال 87 به صورت سهم بلاعوض دولت در اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار و لوله‌گذاری در اختیار متقاضیان بخش کشاورزی برای اجرای آبیاری تحت فشار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پس از تصویب طرح در کمیته فنی آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی و معرفی طرح به صندوق توسعه کشاورزی استان، با ارائه مدارک لازم شامل اسناد مالکیت زمین و پروانه بهره‌برداری منابع آبی و سفته به میران کمک بلاعوض دولت عقد قرارداد نموده که پس از انجام 50 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله اول و 90 درصد در مرحله دوم با نظارت و بازدید کارشناسان صندوق و معرفی سازمان جهاد کشاورزی کمک بلاعوض را دریافت می‌دارند.

خالقی اضافه کرد: دو درصد این کمک بلاعوض به عنوان حسن انجام کار برای مدت یک دوره کشت در اختیار صندوق قرار می گیرد که تضمینی از عملکرد مطلوب مجری و شرکتهای تامین کننده لوازم و قطعات باشد.

وی از پرداخت تسهیلات فوری و کوتاه مدت خبر داد و افزود: در پاییز امسال 400 تن سویا و 500 تن گندم دامی در اختیار مرغداران استان قرار گرفت و همچنین مشارکت در ساخت کارخانه خوراک دام اتحادیه دامداران صنعتی و سنتی استان با 120 میلیون و مشارکت در راه‌اندازی ایستگاه جمع آوری شیر تعاونی گاوداران استان با 100 میلیون ریال از جمله اقدامات حمایتی صندوق به بهره‌برداران بخش کشاورزی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این امکان برای صندوق وجود دارد که در مواقع بحرانی واکنش سریعی انجام دهد، گفت: سال گذشته با همکاری شرکت تعاونی هفتاد قله خرید بذر سیب زمینی وارداتی به قیمت 120 میلیارد تومان صورت گرفت.

مدیر عامل صندوق با بیان اینکه مشارکت صندوق در تولید و ارائه سیب زمینی بذری مورد نیاز کشاورزان ذخیره ژنتیکی مناسبی برای استان فراهم شده است، اظهارداشت: طی سال زراعی گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در تولید سیب زمینی با نظارت مرکز تحقیقات کشاورزی صورت پذیرفت و بدینوسیله دو رقم مناسب و شناخته شده آگریا و سانته کلاس e و با گواهی مؤسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال مزارع نمونه در شرکت هفتاد قله تولید شد.

وی اظهار داشت: با خریداری بذر تولید شده و نگهداری ارقام در شرایط مناسب سردخانه، زمینه بهره‌مندی تولیدکنندگان سیب زمینی از ارقام گواهی شده بذری با قیمت مناسب را فراهم شده تا با این عمل علاوه بر جلوگیری از خروج بذر تولیدی از استان مانع از افزایش قیمت بذر مورد نیاز زارعین شود.