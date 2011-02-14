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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

حافظی به مهر خبر داد:

جزئیات افزایش هزینه های مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال آینده

جزئیات افزایش هزینه های مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال آینده

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از افزایش معمول تعرفه ها خدماتی در مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد و گفت: برای افزایش تعرفه ها بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید منتظر ابلاغ شورای عالی بیمه بمانیم.

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش ناشی از افزایش هزینه انرژی را در مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال آینده خواهیم داشت.

هفته گذشته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش 40 تا 60 درصدی هزینه های مراکز درمانی بخش دولتی در سال آینده خبر داده بود.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در این باره گفت: باید ببینیم این افزایش هزینه ها بر چه اساسی اعلام شده است اما بعید می دانم هزینه های مراکز درمانی تامین اجتماعی تا 60 درصد برسد.

حافظی ادامه داد: پیش بینی می شود افزایش هزینه های ناشی از هزینه انرژی در مراکز درمانی تامین اجتماعی حدود 25 درصد باشد. یعنی اینکه اگر یک بیمارستان بابت مصرف انرژی 100 هزار تومان پرداخت می کرده است این هزینه به 125 هزار تومان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه هزینه های ارائه خدمات در مراکز درمانی تابعه تامین اجتماعی برای سال آینده چندان زیاد نیست افزود: فقط افزایشهای معمول سالانه را خواهیم داشت مگر اینکه شورای عالی بیمه ابلاغ کند.

کد مطلب 1252889

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