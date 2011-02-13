بررسی ایجاد دانشگاه محیط زیست شمالغرب در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس دانشگاه محیط کشور پیش از ظهر یکشنبه در این نشست که در محل دفتر استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، ارائه گزارشی از فعالیت های دانشگاه محیط زیست گفت: در حال حاظر 1200 دانشجو در هفت رشته تحصیلی در حوزه محیط زیست در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

اصغرمحمدی فاضل به کارگیری نیروهای متخصص و تقویت بنیه علمی سازمان محیط زیست را از اولویت های این سازمان عنوان کرد و ادامه داد: دانشگاه محیط زیست نیز با این هدف تشکیل و تقویت می شود.

وی گفت: این دانشگاه قصد دارد با توجه به توانمندیهای استانهای مختلف در حوزه محیط زیست مراکز آموزشی و پژوهشی را ایجاد کند و با توجه به ویژگی های آذربایجان غربی، این استان یکی از گزینه ها برای ایجاد دانشکده محیط زیست شمالغرب کشوراست.

از ایجاد دانشگاه محیط زیست شمالغرب کشور در ارومیه حمایت می کنیم

استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی استان و وجود منابع بکرو طبیعی، جنگل ها و پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: آذربایجان غربی می تواند یکی از مهمترین گزینه های ایجاد دانشگاه محیط زیست در کشور باشد.

وحید جلال زاده افزود: مردم استان نیز با توجه به زندگی در محیط زیست زیبا در منطقه یکی از علاقه مندان به طبیعت و محیط زیست هستند و در حفاظت از محیط طبیعی و زندگی خود تلاش می کنند.

وی با اشاره به توانمندی های علمی و پژوهشی آذربایجان غربی در حوزه های مختلف به ویژه کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: دانشگاه کشاورزی آذربایجان غربی یکی از قدیمی تری دانشگاه های کشور است و در چند روز اخیر نیز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی دانشکده منابع طبیعی با هیات علمی توانمند در ارومیه افتتاح شد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: وجود این توانمندی ها زمینه را برای ایجاد دانشکده های علمی، آموزشی و پژوهشی در استان را فراهم می کند و ما از ایجاد از ایجاد دانشکده محیط زیست شمال غرب کشور در ارومیه حمایت می کنیم .