شماره جدید مجله "آیه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره "آیه" با پرونده‌هایی درباره دانشگاه اسلامی و علم دینی، بررسی تاریخی تحلیلی ابعاد زندگی پیامبر اعظم(ص) و زندگی و منش عرفانی میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، منتشر شده است.

آیه همچنین شامل آثار و گفتاری از آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی، آیت الله جعفر سبحانی، استاد عبدالله فاطمی نیا، حجت‌الاسلام صادق حسن‌زاده، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، حجت‌الاسلام روح‌الله شاطری، دکتر منصور پهلوان، دکتر رضا برنجکار، حجت‌الاسلام مهدی خداجویان و... است.

عنوان پرونده‌های این شماره این نشریه به ترتیب عبارت است از: " فرصت‌هایمان را نسوزانیم"، " پیامبران دروغین"، "علامه تبری"، "ای کاش من یک بازیگر بودم"، "میرزا جواد آقا باید معرفی شود" و " چشم‌انداز این مسیر روشن است" که این پرونده‌ها به ترتیب به موضوعات جایگاه قرآن در زندگی روزمره، ادعای نبوت چندین پیامبر خودساخته، نظرات و فعالیت‌های علامه مرتضی عسگری، گفتگو با حجت‌الاسلام پناهیان درباره سینما، بازیگری و دینداری، میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و عرفان و در پایان عملکرد شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها می‌پردازد.

بخشی از ویژه‌نامه اسفندماه مجله آیه نیز به سیره معصومین به ویژه حضرت امام جعفر صادق(ع) اختصاص دارد که داستان‌های کوتاه عبرت‌آموزی از زندگی و اخلاقیات امام ششم شیعیان را در بر دارد.

نشریه آیه، ویژه‌نامه دین و فرهنگ گروه مجلات همشهری جوان به تازگی با قیمت 500 تومان عرضه شده و در اختیار علاقه‌مندان و مخاطبان قرار گرفته است.