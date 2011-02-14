مجید قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح "ساماندهی ساعات آموزشی در روزهای پنجشنبه" نام دارد و قرار است در صورت تصویب، چهار زنگ 45 دقیقه ای از روز شنبه تا چهارشنبه به ساعات درسی دانش آموزان دوره ابتدایی اضافه شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ساعت آموزشی مدارس ابتدایی 8 تا 12 است که در صورت اجرای طرح، مدارس می توانند یک ربع به هشت فعالیت خود را آغاز و تا 12:30 به اتمام برسانند و بدین ترتیب 45 دقیقه به ساعات آموزشی در طول هفته اضافه شود که جایگزین چهار ساعت آموزشی روز پنج شنبه است.

قدمی ادامه داد: به دلیل تفاوت افق صبح در کشور، پیشنهاد ما این بود که ساعت شروع مدارس به عهده مدیران آموزش و پرورش استانها باشد.

افزایش 30 ساعت آموزشی

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: اگر ساعات آموزشی بدین ترتیب اضافه شود در هفته پنج ساعت خواهد شد که بدین ترتیب 30 ساعت به ساعات آموزشی در طول سال اضافه می شود که به نفع دانش آموزان است.

قدمی با بیان اینکه این طرح در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده گفت: در واقع تعطیلی پنجشنبه به معنای بسته شدن مدارس نیست، بلکه قرار است این روز برای کلاسهای جبرانی، فعالیتهای فرهنگی و اردویی دانش آموزان و کلاسهای دانشگاهی و ضمن خدمت فرهنگیان باشد.

وی درباره نگرانی والدین شاغل که روزهای پنجشنبه تعطیل نیستند، افزود: مدارس در روز پنجشنبه باز هستند و دانش آموزان می توانند در فعالیتهای فرهنگی، پرورشی و آموزشی شرکت کنند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اکثر مدارس ابتدایی در دنیا دو روز در هفته تعطیل هستند، گفت: اگر این طرح بدرستی اجرا شود قطعا موفقیت آمیز خواهد بود.

قدمی در پاسخ به این سئوال که " آیا اجرای این طرح نیاز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد؟" گفت: خیر این طرح با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش قابل اجراست.

وی درباره زمان شروع این طرح نیز گفت: در صورت اجرای این طرح در جلسه بعدی شورای عالی، احتمالا از ابتدای سال 1390، این طرح به صورت آزمایشی در برخی از مدارس اجرا شود و در سال تحصیلی آینده به همه مدارس تعمیم داده شود.