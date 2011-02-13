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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

مخالفان بحرینی دوشنبه را "روز خشم " اعلام کردند

مخالفان بحرینی دوشنبه را "روز خشم " اعلام کردند

مخالفان دولت بحرین فردا دوشنبه را "روز خشم" نامگذاری کرده و خواستار تظاهرات ضد دولتی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین چاپ انگلیس، در پی قیام های اخیر در کشورهای عربی و به نتیجه رسیدن این قیام ها در تونس و مصر و همچنین ناآرامی ها در یمن و اردن؛ جوانان بحرین نیز در یک حرکت اینترنتی فردا دوشنبه را روز خشم اعلام کردند.

همچنین فردا مصادف با دهمین سالگرد یک همه پرسی در بحرین است که طی آن بحرینی ها به منشور ملی این کشور که وعده یک عصر جدید پس از چند دهه ناآرامی سیاسی در این کشور می داد رای دادند.

همچنین سازمان دهندگان صفحه ای را در سایت اجتماعی "فیس بوک" ایجاد کرده اند که که حامیان آن هم اکنون از 10 هزار نفر تجاوز کرده اند.

همچنین گفته می شود در بحرین اعلامیه ای های به نام جنبش آزادی جوانان بطور گستره ای در اینترنت در حال پخش شدن است.

کد مطلب 1252894

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