به گزارش خبرگزاری مهر، محسن روزبهانی طراح جلوههای ویژه که امسال با دو فیلم "خاک و آتش" و "سی و سه روز" در جشنواره فیلم فجر حضور دارد گفت: متاسفانه در سالهای اخیر کمتر فیلمی با مضمون دفاع مقدس ساخته شده است. از سوی دیگر هزینههای جلوههای ویژه زیاد است و به همین دلیل این بخش کمتر مورد توجه فیلمنامهنویسها و کارگردانان سینمای ایران است.
وی در ادامه توضیح داد: اکثر تهیهکنندگان مایلند تا آثار کم هزینه و کم خرج تهیه کنند و همین باعث میشود جلوههای ویژه که بخش پرهزینه فیلمها است حذف و یا کمتر شود، پس از سه یا چهار سال اثری مانند "سی و سه روز" تولید میشود که نیاز به جلوههای ویژه وسیع و گسترده دارد.
برنده سیمرغ بلورین جلوههای ویژه فیلمهای "خیلی دور خیلی نزدیک" و "دوئل" درباره طراحی جلوههای ویژه فیلم "سی و سه روز" توضیح داد: در این فیلم سعی کردم انفجارها متفاوت نسبت به کارهای دیگر طراحی و اجرا شود. در انفجارهای فیلم سعی کردیم علاوه بر آتش از خاک استفاده کنیم که جلوههای تصویری بهتری از انفجار ارائه شود. انفجاری که در کوله پشتی قهرمان داستان صورت گرفت قرار بود با ماکت انجام شود اما ماکت در اختیار ما قرار نگرفت، در کوله شخصیت اصلی انفجار را انجام دادیم.
روزبهانی گفت: جلوههای ویژه درفیلمهای هالیوودی بیشتر به صورت کامپیوتری انجام میشود اما در ایران جلوههای ویژه به صورت میدانی انجام میشود و بسیار خوب از کار درمیآید. به عقیده من باید نویسندگان فیلمنامهها و کارگردانان با طراحان جلوههای ویژه جلساتی داشته باشند تا بتوان شاهد کارهای خلاق و زیبایی در این حوزه باشیم.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان میدهد.
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