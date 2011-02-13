پیشنهاد تشکیل کارگروه بررسی مشکلات بنگاههای املاک و دفترخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دشتی اردکانی روز یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد که اطلاعات حقوقی ندارند، اظهار نظرهایی در مورد تفاوت میان مبایعه نامه و قول نامه می کنند گفت: ثبت، یک کار تخصصی و زیربنایی است و باید در حوزه های مختلف تخصصی شود.

وی افزود: در کشورهای مختلف دنیا مانند فرانسه که از نظر نظام حقوقی به ما نزدیک هستند، دانشگاه سردفتری وجود دارد و ما نیز باید سمت تخصصی شدن حوزه ثبت گام برداریم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به راه اندازی طرح کاداستر در کشور گفت: چنانچه در خرمشهر طرح کاداستر داشتیم، امروز مشکلی ایجاد نمی شد و تمام املاک و زمینهای مردم به صورت میلی متری مشخص می شد.

دشتی اردکانی خواستار ایجاد آرشیو اسناد ملی کشور شد و افزود: متاسفانه اکنون آرشیو مرکزی در سازمان ثبت وجود ندارد و اگر دفترخانه ای آتش بگیرد، تمام اسنادی که در دفترخانه بایگانی شده است از بین می رود.

وی افزود: امروزه آمار و اطلاعات، بیشترین درآمد را برای دستگاهها دارد درحالی که با وجود این تعداد اسناد و اطلاعات در دفاتر اسناد رسمی که بسیار گرانبها هستند، هنوز یک آرشیو اسناد ملی وجود ندارد.

دشتی اردکانی اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی و ایجاد آرشیو اسناد ملی را حدود 50 تا 60 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: طبق ماده 46 برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت اسناد مکلف شده است تا پایان سال 91، تمام مراحل ثبتی را آنی کند و این تنها با رایانه ای و الکترونیکی کردن تمام مراحل ثبتی میسر می شود.

دشتی اردکانی در مورد اظهارات اخیر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه این سازمان قول نامه ها و مبایعه نامه های بنگاه های املاک را تایید نمی کند گفت: مدیریت جدید سازمان ثبت اسناد با توجه به بررسیهای خود به این نتیجه رسیده و اعلام کرده است که قول نامه های بنگاه ها مورد تایید سازمان ثبت اسناد نیست.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اسناد رسمی در جامعه گفت: بسیاری از دعاوی فعلی دادگاهها، هزینه زیادی بر دوش طرفین دعوا و دولت تحمیل می‌کند که ناشی از تنظیم اسناد عادی است بنابراین برای کاهش این هزینه‌ها لازم است به سمت تنظیم اسناد رسمی برویم و این کار نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح جامعه است.

رئیس کانون سردفتران گفت: هیچ جایگاهی بالاتر از امر قضا در کشور نیست و با این وجود در حکم یک دادگاه شاید بتوان به موجب قانون تجدیدنظر کرد اما در اسناد رسمی هیچ تجدیدنظرخواهی وجود ندارد و به محض صدور، لازم‌الاجراست. اعتقاد ما هم بر این است که بنگاههای معاملات ملکی، نقش دلالی دارند و فقط در چارچوب قانون دلالی می‌توانند کار کنند در حالی که مرجع ثبت رسمی سند، فقط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب دفاتر اسناد رسمی است.

وی با با بیان اینکه سازمان ثبت همواره به دنبال نفع مردم و تسهیل در انجام امور آحاد جامعه است اظهار داشت: لازم است کارگروهی متشکل از کارشناسان کانون سردفتران و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود و با بحث و تبادل‌ نظر کارشناسی، به یک جمع‌بندی واحد برسند تا به این ترتیب بنگاهها در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه دهند و یک‌ بار برای همیشه مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی را که قانون مقرر کرده است، تعریف کنند تا برخی مشکلات به وجود نیاید.

وی درباره آخرین وضعیت قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و نقل و انتقال خودرو تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای محترم نگهبان فقط به تبصره دو ماده 29 الحاقی این قانون ایرادی گرفته و آن را مغایر قانون اساسی دانسته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این تبصره می‌گوید 'آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. که ظاهرا شورای نگهبان، این تبصره را مغایر با اصل 85 قانون اساسی دانسته است.