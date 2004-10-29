۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۰۳

به دليل انجام تخلفات متعدد

تعاوني 15 ترمينال شرق تهران دو ماه تعطيل شد

شركت تعاوني مسافري شماره 15 پايانه شرق تهران به مدت دو ماه تعطيل شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي تشكيل كميسيون ماده 12سازمان حمل و نقل و پايانه‌‏هاي استان تهران،‌ ‏به تخلفات شركت تعاوني مسافربري شماره 15مستقر در پايانه شرق تهران رسيدگي و حكم تعطيلي دوماهه شركت مذكور صادر شد.
مدير كل دفتر ايمني و ترافيك سازمان، در اين باره با بيان اين مطلب، گفت: توجه نكردن به تذكرات قبلي اين سازمان، تكرار تخلفات گزارش شده درباره به كارگيري راننده فاقد صلاحيت و سلامت، ثبت نشدن ساعت درصفحه "تاخوگراف " راننده و استفاده از وسيله نقليه با لاستيك هاي مخاطره آميز و بدون آج مناسب از مهمترين علت هاي تعطيلي شركت فوق است.
بهمن عشقي افزود: مجموعه تخلفات ياد شده، زمينه ساز بروز حادثه و تصادف از جمله واژگوني اتوبوس در محور هراز بوده است.
وي تصريح ‌‏كرد: فرماندهي پليس راه از محل صحنه تصادف، بازديد و صحت تخلف هاي انجام شده را تاييد كرد.
