تعاوني 15 ترمينال شرق تهران دو ماه تعطيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي تشكيل كميسيون ماده 12سازمان حمل و نقل و پايانه‌‏هاي استان تهران،‌ ‏به تخلفات شركت تعاوني مسافربري شماره 15مستقر در پايانه شرق تهران رسيدگي و حكم تعطيلي دوماهه شركت مذكور صادر شد.

مدير كل دفتر ايمني و ترافيك سازمان، در اين باره با بيان اين مطلب، گفت: توجه نكردن به تذكرات قبلي اين سازمان، تكرار تخلفات گزارش شده درباره به كارگيري راننده فاقد صلاحيت و سلامت، ثبت نشدن ساعت درصفحه "تاخوگراف " راننده و استفاده از وسيله نقليه با لاستيك هاي مخاطره آميز و بدون آج مناسب از مهمترين علت هاي تعطيلي شركت فوق است.

بهمن عشقي افزود: مجموعه تخلفات ياد شده، زمينه ساز بروز حادثه و تصادف از جمله واژگوني اتوبوس در محور هراز بوده است.

وي تصريح ‌‏كرد: فرماندهي پليس راه از محل صحنه تصادف، بازديد و صحت تخلف هاي انجام شده را تاييد كرد.



