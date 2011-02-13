به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "آبی دریا "به تهیه کنندگی معصومه نورمحمدی به موضوع نفت و عملکرد کارکنانی که در فلات قاره مشغول هستند می‌پردازد.

به گفته نور محمدی آبی دریا در گروه مستند شبکه 4 با همکاری شرکت نفت فلات قاره در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده است و هربرنامه به یک موضوع مستقل می‌پردازد. " زیر خط آب"، "یک پروژه ملی" درباره جمع آوری گازهای همراه با نفت، "سورنا" پایانه نفتی که در وسط خلیج فارس قرار دارد، "دکل نفتی" درباره حفاری نفت از دکلی که بر روی آب ثابت است، "روزگار آب و آتش"، "کاپیتان" ، "روایت یک خاک"،"محافظان سرزمین آتش"، "نقطه صفر و مردان البرز" از جمله موضوعاتی است که در این مستند به آنها پرداخته می‌شود.



کارگردانی هرکدام از این مجموعه ها بر عهده افراد مختلفی است ، و برنامه "سورنا" به کارگردانی نورمحمدی کارگردانی در جشنواره‌ای در کشور امریکا پذیرفته شده وهم چنین در جشنواره فیلم‌های صنعتی در تهران جایزه اول کارگردانی را دریافت کرده‌است.

سری جدید آبی دریا سعی شده با انسان هایی که در جزایر نفتی با زحمت و تلاش فراوان کار می‌کنند همزاد پنداری شود.

رضا تیموری، رضا محمدی،محمد عاشقی تصویر بردار، مجید عاشقی، محمد نجفی راد، مجتبی اسماعیل زاده تدوین، از دیگر عوامل این مجموعه هستند.

