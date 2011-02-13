مصرف بنزین سوپر در البرز شش درصد کاهش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود:‌ در این مدت سه میلیون و 687 هزار لیتر بنزین سوپر در استان البرز به مصرف رسید.

وی خاطرنشان کرد: مصرف بنزین سوپر در دیماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در این استان 6.7 درصد کاهش یافت.

حسینی یادآور شد:‌‌ یکی از دلایل کاهش مصرف بنزین سوپر و معمولی در این منطقه کم شدن سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 60 لیتر و استفاده بیشتر آنها از سوخت گاز بوده است.

وی گفت:‌ در همین مدت هشت میلیون و 688 هزار لیتر نفت سفید در استان البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.3 درصد کاهش یافته است.

این مسئول افزود:‌ همچنین در دی ماه سال جاری 36 میلیون و 525 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.2 کاهش نشان می دهد.

وی یادآور شد:‌ در همین مدت 37 میلیون و 704 هزار لیتر نفت گاز در استان البرز به مصرف نیروگاه ها رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 71.6 درصدی برخوردار است.

شکوری گفت:‌ همچنین در ماه گذشته شش میلیون و 514 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 47.7 درصد کاهش یافته است.

وی افزود : در این مدت 72 میلیون و 638 هزار لیتر نفت کوره نیروگاهی مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در دی ماه امسال در استان البرز چهار میلیون و 900 هزار تن گاز مایع به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6.7 درصد کاهش یافته است.