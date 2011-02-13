جزئیات نشست امروز کمیته دستمزد/ آغاز روزهای شلوغ اشتغال و مزد

محمد پارسا در گفتگو با مهر از برگزاری نشست امروز یکشنبه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای فراهم کردن زمینه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور خبر داد و گفت: در نشست امروز موضوعات مختلف کارشناسی توسط گروه های مختلف مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه نشست امروز نیز مانند دو جلسه قبلی این شورا فرعی و تحت عنوان پیش جلسه بوده است، اظهار داشت: طی روزهای آینده نیز موضوع مربوط به دستمزد کارگران پیگیری خواهد شد.

پارسا از برگزاری نشست جمع بندی کانون های عالی شوراهای اسلامی کار استان ها در روز دوشنبه خبر داد و گفت: در نشست امروز همچنین در مورد وضعیت بازرگانی، تولید، صنعت و صنایع مختلف بحث و بررسی صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در مورد مسائل مربوط به اشتغال کشور توسط صنوف مختلف کارگری و کارفرمایی بحث شد. در مجموع حدود 15 نفر از نمایندگان گروه های مختلف در نشست امروز شورای عالی کار حضور داشته اند.

این مقام مسئول کارگری در مورد ترکیب نهایی شورای عالی کار به حفظ 3 جانبه گرایی و حضور 3 نماینده صاحب رای از هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت خبر داد و بیان داشت: 2 نفر عضو جدید از گروه دولت در جلسات مختلف حضور می یابند و نقش مشورتی ارائه خواهند داد.

همچنین ولی الله صالحی نیز دیگر نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار در مورد جلسه امروز این شورا به طرح موضوعات کارشناسی اشاره کرد و گفت: بحث اثرات مزد در قیمت تمام شده تولیدات، وضعیت صنعت، تولید و بنگاه ها نیز بررسی شد.

عضو شورای عالی کار به طرح مسائل مربوط به کمبود نقدینگی از سوی کارفرمایان، مشکلات بازار و تولید اشاره کرد و افزود: طبیعتا ما نیز به نمایندگی از کارگران کشور در خصوص مسائل مربوط به جامعه کارگری بحث و تبادل نظر کردیم.

به گزارش مهر، با آغاز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و نشست های 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین برگزاری نشست های شورای عالی اشتغال می توان گفت این روزها موضوع اشتغال و دستمزد مشمولان قانون کار کشور به یکی از موضوعات اصلی و مورد بحث کشور تبدیل شده است.