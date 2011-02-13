فراخوان نخستین جشنواره "وبلاگهای طنز" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: سابقه‌ ده ساله‌ ظهور وبلاگهای فارسی و گسترش روزافزون این رسانه‌، حوزه‌ای جدید و بسیار مهم را در انتشار محتوای رسانه‌ای و فرهنگی ایجاد کرده است. دفتر طنز حوزه‌ هنری با هدف ارج نهادن به طنز گران‌سنگ فارسی در این حوزه‌ جدید انتشار محتوا در فضای مجازی (اینترنت)، نخستین جشنواره‌ طنزهای وبلاگی را برگزار می‌کند.

رعایت موازین اخلاقی و ارزشی و مقررات رسانه‌های کشور، تولید محتوای خلاقانه با توجه به مبانی طنز، درست‌نویسی، تأثیرگذاری در معرفی طنز هدفمند و فاخر، تعامل با مخاطب، هماهنگی قالب، فرم و محتوا ، استفاده‌ مناسب از قابلیتهای فضای مجازی و عناصر وبلاگ و به‌روز رسانی منظم معیارهای تعیین شده از سوی برگزارکنندگان این جشنواره است.

حضور وب‌سایتها در این جشنواره بلامانع اعلام شده است.

در پایان این جشنواره با انتخاب نهایی پنج وبلاگ برگزیده‌ طنز، به برندگان انواع لپ‌تاپ (به‌ترتیب از پانزده میلیون‌ ریالی تا ارزان‌تر) اهدا خواهد شد.