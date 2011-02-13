بهره برداری از 8 خانه مهر برای بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان افزود: وزارت رفاه و تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری درادامه استمرار حمایتهای دولت، همزمان با دهه مبارک فجر با سرمایه گذاری بالغ بر 35 میلیارد ریال دراستانهای آذربایجان شرقی، هرمزگان، کرمان، خراسان رضوی، زنجان، فارس و کهگیلویه وبویراحمد 8 خانه مهر را برای بازنشستگان این استانها بهره برداری نمود.

به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ، با بهره برداری از این تعداد خانه مهرجمعیتی نزدیک به 350 هزار نفر از بازنشستگان کشوری در سراسر کشور می توانند ازامکانات ارزشمند آن بهره مند گردند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به مسائل و امور فرهنگی اجتماعی بازنشستگان از جمله رویکردهای جدید صندوق بازنشستگی کشوری به شمارمی آید، افزود: تلاش داریم برای سال آینده برنامه ها و تولیدات فرهنگی متناسب با نیازهای بازنشستگان را افزایش دهیم و در این زمینه خوشبختانه با حمایت همه جانبه دولت تا کنون برنامه های مختلفی به اجرا درآمده است که دراین زمینه می توان به اعزام بیش از 80 هزار بازنشسته به سفرهای زیارتی و سیاحتی اشاره کرد.