لاوروف فردا به انگلیس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه فردا دوشنبه برای بهبود روابط مسکو-بریتانیا که همچنان با رسوایی های پیایی پس از جنگ سرد تیره شده است، به انگلیس می رود.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: لاوروف در سفر دو روزه به انگلیس با "دیوید کامرون" نخست وزیر و "ویلیام هیگ" همتای انگلیسی و همچنین دانشجویان دیدار می کند.

وزارت خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: این دیدار زمینه های سفر آتی کامرون به روسیه را در سال جاری پس از آنکه "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در نوامبر گذشته خواستار سفر نخست وزیر انگلیس به این کشور شد، فراهم می کند.

همچنین سفر لاوروف به بریتانیا پس از انتشار خبر انعقاد یک قرارداد نفتی بی سابقه میان انگلیس و روسیه در ژانویه گذشته صورت می گیرد که بر اساس آن شرکت دولتی "روسنفت" روسیه برای کشف ذخایر قطب شمال به شرکت انگلیسی "بریتیش پترولیوم" می پیوندد.