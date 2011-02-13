  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

برای بهبود روابط؛

لاوروف فردا به انگلیس می رود

لاوروف فردا به انگلیس می رود

وزیر خارجه روسیه فردا برای بهبود روابط مسکو-بریتانیا و دیدار با نخست وزیر و همتای انگلیسی به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه فردا دوشنبه برای بهبود روابط مسکو-بریتانیا که همچنان با رسوایی های پیایی پس از جنگ سرد تیره شده است، به انگلیس می رود.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: لاوروف در سفر دو روزه به انگلیس با "دیوید کامرون" نخست وزیر و "ویلیام هیگ" همتای انگلیسی و همچنین دانشجویان دیدار می کند.

وزارت خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: این دیدار زمینه های سفر آتی کامرون به روسیه را در سال جاری پس از آنکه "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در نوامبر گذشته خواستار سفر نخست وزیر انگلیس به این کشور شد، فراهم می کند.

همچنین سفر لاوروف به بریتانیا پس از انتشار خبر انعقاد یک قرارداد نفتی بی سابقه میان انگلیس و روسیه در ژانویه گذشته صورت می گیرد که بر اساس آن شرکت دولتی "روسنفت" روسیه برای کشف ذخایر قطب شمال به شرکت انگلیسی "بریتیش پترولیوم" می پیوندد.  

کد مطلب 1252908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها