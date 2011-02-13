هفت جایگاه CNG در هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح جایگاه سی . ان . جی شهرک طلائیه در بندرعباس با اشاره به ضرورت نیاز شهر بندرعباس به تعداد جایگاه های سی . ان . جی بیشتر بیان داشت: به رغم وجود برخی مشکلات تلاش کردیم تا با پیگیریهای بیش از پیش روند تکمیلی این جایگاهها به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: بی شک بهره برداری از چنین جایگاههایی می تواند با تاثیر گذاری در کاهش صفهای طویل سوخت گیری، رفاه حال مردم و رانندگان متقاضی سوخت همچنین تسهیل تردد آنها را بدنبال داشته باشد.

نصوری با اعلام اینکه تا اواسط سال 90 شاهد بهره برداری از هفت جایگاه سی. ان. جی در مسیر آزاد راه بندر شهید رجایی در راستای ایجاد شرایط مساعد سوخت رسانی به رانندگان خواهیم بود، خاطرنشان کرد: مجموع دیسپنسرهای جایگاه های سی ان. جی استان، 27 دستگاه با 54 نازل بوده و متوسط فروش روزانه استان 150 هزار متر مکعب است که قادر به سرویس دهی به 10 هزار خودرو در شبانه روز است.

معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای مسئولان استان و تعامل و همکاری هرچه بیشتر مدیران شرکت گاز و برق و شهرداری بندرعباس ، شاهد افزایش جایگاههای سی . ان . جی در آینده نزدیک باشیم.

در ادامه مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در رابطه با جزییات جایگاه سی . ان . جی راه آهن گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یک هزار 430 متر مربع و با سرمایه گذاری 15 میلیارد ریال از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به بهره برداری رسیده که پیش بینی می شود جایگاه مذکور قادر به سرویس دهی به یک هزار و 350 خوردو در شبانه روز باشد.

جایگاه سی . ان . جی شهرک طلائیه نیز در زمینی به مساحت یک هزار 430 متر مربع و با سرمایه گذاری 15 میلیارد ریال از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به بهره برداری رسید که جایگاه مذکور نیز قادر به سرویس دهی به یک هزار و 350 خوردو در شبانه روز باشد.