جسم و جان انسان بايد در خدمت خدا باشد

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، وي در اين ديدار با اشاره به حديثي از اميرالمؤمنين (ع ) كه ميفرمايد رحم الله امرءً عرف قدره [خدا رحمت كند بندهاي را كه قدر خودش را بداند] تصريح كرد: انسان بايد همواره در خدمت اسلام و مسلمانان باشد و تمامي تلاشش را در عمل براي رضاي خدا قرار دهد .
آيت الله شيرازي افزود: انسان صالح بايد در درجه اول اميد و توكلش بر خدا باشد و هيچ گاه در برابر مشكلات و سختيها احساس شكست نكند و چنين انساني است كه ميتواند تأثيرات بسزايي بر ديگران بگذارد.
وي تأكيد كرد: انساني كه قصد دارد بر جامعه تأثيرات مثبت و مفيد بگذارد بايد مانند ائمه اطهار (ع ) از عمل و كوشش مستمر، غفلت نورزد و همواره به فعاليت و تلاش بپردازد.
آيت الله شيرازي قدر و منزلت و مقام علما و انديشمندان بزرگ تشيع مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي را ناشي از تلاشهاي بيوقفه آنها در زمينههاي علمي و عبادي دانست و از خداوند رسيدن به درجات بالاي علمي و معنوي را براي طلاب و فضلاي حاضر و همه علماي اسلام مسئلت نمود.
آيت الله سيد محمدصادق شيرازي در ديدار با جمعي از طلاب و روحانيون حوزه علميه قم بر ضرورت اخلاص در عمل تأكيد كرد و گفت: جسم و جان انسان بايد براي خدا كار كند و همواره در خدمت او باشد.
به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، وي در اين ديدار با اشاره به حديثي از اميرالمؤمنين (ع ) كه ميفرمايد رحم الله امرءً عرف قدره [خدا رحمت كند بندهاي را كه قدر خودش را بداند] تصريح كرد: انسان بايد همواره در خدمت اسلام و مسلمانان باشد و تمامي تلاشش را در عمل براي رضاي خدا قرار دهد .
نظر شما