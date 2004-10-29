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۸ آبان ۱۳۸۳، ۹:۴۶

آيت الله شيرازي در جمع طلاب و فضلاي حوزه:

جسم و جان انسان بايد در خدمت خدا باشد

آيت الله سيد محمدصادق شيرازي در ديدار با جمعي از طلاب و روحانيون حوزه علميه قم بر ضرورت اخلاص در عمل تأكيد كرد و گفت: جسم و جان انسان بايد براي خدا كار كند و همواره در خدمت او باشد.

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، وي در اين ديدار با اشاره به حديثي از اميرالمؤمنين (ع ) كه مي‌فرمايد رحم الله امرءً عرف قدره [خدا رحمت كند بنده‌اي را كه قدر خودش را بداند] تصريح كرد: انسان بايد همواره در خدمت اسلام و مسلمانان باشد و تمامي تلاشش را در عمل براي رضاي خدا قرار دهد .

آيت الله شيرازي افزود: انسان صالح بايد در درجه اول اميد و توكلش بر خدا باشد و هيچ ‌گاه در برابر مشكلات و سختي‌ها احساس شكست نكند و  چنين انساني است كه مي‌تواند تأثيرات بسزايي بر ديگران بگذارد.

وي تأكيد كرد: انساني كه قصد دارد بر جامعه تأثيرات مثبت و مفيد بگذارد بايد مانند ائمه اطهار (ع ) از عمل و كوشش مستمر، غفلت نورزد و همواره به فعاليت و تلاش بپردازد.

آيت الله شيرازي قدر و منزلت و مقام علما و انديشمندان بزرگ تشيع مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي را ناشي از تلاش‌هاي بي‌وقفه آنها در زمينه‌هاي علمي و عبادي دانست و از خداوند رسيدن به درجات بالاي علمي و معنوي را براي طلاب و فضلاي حاضر و همه علماي اسلام مسئلت نمود.

کد مطلب 125291

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