به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپی گفت: "جدایی نادر از سیمین"، "سعادت آباد"، "ورود آقایان ممنوع"، "گزارش یک جش" و "1359" از جمله آثاری بودند که با استقبال بسیار زیادی از سوی مردم مواجه شد و اکثر آنها در سانس‌های فوق‌العاده دوباره برای مردم به نمایش درآمد و تنها فیلم "جدایی نادر از سیمین" بیش از 12 سانس فوق العاده در سینماهای مختلف داشت.

این تهیه‌کننده و پخش‌کننده سینما در مورد دلیل استقبال زیاد مردم از فیلم‌های جشنواره افزود: نکته اول تنوع است. امسال فیلم‌ها طیف منتوعی از آثار گونه‌های مختلف سینمایی را در بر می‌گرفتند. از سوی دیگر تعداد فیلم‌ها بسیار زیاد است و همین عامل باعث شده تعداد آثار خوب هم در این میان بیشتر باشد.

وی در پایان تصریح کرد: هرسال با این امید جشنواره را آغاز می‌کنیم که اشتباهات و مشکلات برنامه‌ریزی کمتر باشد. امیدوارم تیم برگزار کننده بهتر عمل کند و سال آینده در سی‌امین دوره این رویداد سینمایی، جشنواره با انضباط برگزار شود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 27 بهمن با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.