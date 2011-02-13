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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

گزارش روز از بازار سکه و ارز/

سکه طرح جدید 358 هزار تومان/ آرامش در بازار طلا و ارز

سکه طرح جدید 358 هزار تومان/ آرامش در بازار طلا و ارز

با وجود نزدیک شدن به ماه پایانی سال بازار سکه، طلا و ارز روزهای آرامی را سپری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز(یکشنبه) در بازار آزاد 418 هزار تومان، طرح جدید 358 هزار تومان، نیم سکه 179 هزار تومان و ربع سکه 92 هزار تومان اعلام شد.

گفتنی است که بازار سکه و طلا طی روزهای اخیر بازار آرامی را سپری می کند و با کمترین تغییرات و تحولات مواجه بوده است.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز 36 هزار و 220 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1356 دلار اعلام شد.

صرافان هم قیمت فروش هر دلار به نرخ آزاد را امروز 1098 تومان و هر یورو را 1485 تومان اعلام کردند.

کد مطلب 1252912

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