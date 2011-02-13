پیام ایرایی، عکاس در مورد برپایی نمایشگاه "گلبرگها" که قرار است در خانه هنرمندان برگزار کند، به خبرنگار مهر گفت: 180عکس از میان بیش از 230 اثر برای این نمایشگاه انتخاب شدهاند.
وی افزود: همه این آثار پرتره هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون است که در ابعاد 100 در 70 سانتیمتر چاپ شده و بدون تیراژ هستند. فکر میکنم برای اولینبار است در ایران چنین اتفاقی افتاده که پرتره این تعداد هنرمند در یک نمایشگاه ارائه میشود.
ایرایی با بیان اینکه همه عکسها به قیمت برابر و با 500 هزار تومان به فروش میرسند، در مورد نام نمایشگاه عنوان کرد: این اسم را "ژاله علو" برای نمایشگاه انتخاب کرد چون اعتقاد داشت هریک از این هنرمندان یک گل هستند که در کنار یکدیگر یک گلبرگ را تشکیل میدهند. منهم از این استدلال خوشم آمد و برای همین پیشنهاد علو را پذیرفتم.
وی سپس به سختیهای عکاسی پرتره از هنرمندان اشاره کرد: کار خیلی سختی است چون باید با روحیات آن هنرمند آشنا باشید و فضایی را بهوجود بیاورید که اعتماد آنها جلب شود. در غیر این صورت نمیتوانید عکس خیلی خوبی بگیرید. من سعی کردم این کار را انجام دهم و به این نحو هر هنرمندی که جلوی دوربین من ظاهر میشد، با معرفیام به بازیگران دیگر زمینه را برای پیشبرد کار فراهم میکرد.
این عکاس ادامه داد: چون این پروژه از طریق اعتماد افراد حاصل میشد من تمام تلاشم را بکار بستم تا آبروی همه آنهایی را که من را به هنرمندان دیگر معرفی کرده بودند، حفظ کنم. اولین نفری که در این کار به من کمک کرد زیبا بروفه بود و بعد از او آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، فاطمه معتمدآریا، بهرام رادان، شهاب حسینی و محمدرضا گلزار همراهان همیشگیام بودند.
ایرایی عنوان کرد: من بیشتر از آنکه خودم را عکاس بدانم یک نقاش هستم و برای عکاسی از این شخصیتها احساس زیادی داشتم. برای همین احساس میکنم این عکسها توانستهاند احساسم را به بیننده منتقل کنند.
این نمایشگاه با نام "گلبرگها" از دوشنبه، 25 بهمن ماه در خانه هنرمندان افتتاح میشود و تا چهارم اسفندماه ادامه دارد که پرترههایی از گوهر خیراندیش، داود رشیدی، جمشید مشایخی، فرامرز قریبیان، بیتا فرهی، ژاله علو، ثریا قاسمی، رضا کیانیان، پرویز پرستویی، آتیلا پسیانی، شهلا ریاحی، نیکی کریمی، مهتاب کرامتی، محمدرضا گلزار، بهرام رادان، شهاب حسینی، حامد بهداد، پژمان بازغی، زیبا بروفه و ... به نمایش گذاشته میشود.
خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی (فرصت) از 25 بهمنماه به مدت 10 روز میزبان این نمایشگاه است.
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