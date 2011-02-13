سینما در برابر عظمت واقعه عاشورا ناتوان است

فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به دلیل همین دشواری فیلم سازان باید سراغ حواشی حوادث کربلا بروند و از طریق حوادث غیر مستقیم به عمق این واقعه سترک بپردازند.

کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) با اشاره به آثاری که تا کنون درباره عاشورا در سینمای ایران ساخته شده، تصریح کرد: بسیاری از فیلم سازان ما علاقه مندند درباره این واقعه عظیم تاریخ بشریت فیلم بسازند، اما عظمت این واقعه، تا کنون اجازه نداده کسی مستقیم وارد این ماجرا شود.

وی پرداختن به عاشورا در قالب هنرهای دیگر را به مراتب ساده تر از هنر فیلم سازی دانست و خاطرنشان کرد: فیلم سازی به دلیل اینکه هنری کامل و به عبارتی مجموعه چند هنر است، تاثیر عمیق تری بر مخاطب دارد.

کارگردان سریال مردان آنجلس افزود: علاوه بر این که هنرمند در ساخت فیلم های مربوط به عاشورا، باید از توان فیلم سازی بالایی برخوردار باشد، بایستی به لحاظ محتوایی غنی و قوی باشد تا در این مسیر به بیراهه نرود.

سلحشور، حضور مشاوران مذهبی را در ساخت فیلم های مذهبی به ویژه در زمینه عاشورا، بسیار ضروری ارزیابی کرد و گفت: نقش مشاوران مذهبی در تهیه آثار دینی غیرقابل انکار است و اگر فیلم‌سازی، خود را نیازمند این مشاوره‌ها احساس نکند حتما اثر هنری‌اش ضربه می‌خورد.

وی یادآور شد: باید کمیته تخصصی مشاوران مذهبی با حضور طلاب حوزه‌های علمیه تشکیل شود تا این کمیته، بتواند نظرات کارشناسانه خودش را به‌ویژه در موضوعات حساس و پیچیده مثل واقعه کربلا و امام حسین(ع) به فیلمساز منتقل کند.

سلحشور با تأکید بر این که سینمای ایران به حضور طلاب حوزه علمیه به شدت نیازمند است اظهار داشت: بهترین کسانی که می توانند سینمای ایران را به لحاظ محتوایی حمایت کنند طلبه ها هستند که حضور آنها در عرصه هنر هفتم، فرصتی مغتنم به شمار می رود.

وی همچنین برگزاری سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد را ستود و خاطرنشان کرد: این سوگواره فرصت و محملی را برای علاقه مندان فراهم می کند تا آثار خود را در موضوع عاشورا و امام حسین(ع) به این سوگواره ارسال نمایند.

یادآوری می شود سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در رشته های عکس، فیلم و فیلم نامه، اردیبهشت سال آینده در مشهد برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار نیز 28 اسفندماه جاری است.