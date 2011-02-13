اسامی تیم کشتی کیش با هماهنگی مسئولان ورزش این جزیره اعلام شد

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وقتی قصد داشتیم اسامی نفرات منتخب لیگ را برای حضور در جام تختی اعلام کنیم تا تکلیف کشتی گیرانی که باید در رقابتهای انتخابی به میدان بروند مشخص شود نماینده سازمان ورزش کیش از ما خواست یک تیم را برای حضور در این مسابقات به آنها معرفی کنیم.

وی ادامه داد: اسامی معرفی شده کاملا با هماهنگی مسئولان سازمان ورزش کیش بود و گرنه تمامی 14 کشتی گیری که ما اسامی آنها را برای تیم منتخب لیگ و کیش اعلام کرده ایم می توانند بصورت مستقیم در جام تختی شرکت کنند.

کاوه تصریح کرد: حالا که اعلام شده است که تیم کیش قصد تیم دادن ندارد یا می خواهد از نفرات بومی خود استفاده کند ما اصراری بر استفاده از این نفرات در ترکیب تیم کیش نداریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق مقررات مسابقات بین المللی همه کشتی گیران کشورمان جزو تیم ایران محسوب می شوند و اگر هم میزبان تیمی در این مسابقات می دهد برای تشویق و تقدیر از آنهاست و گرنه امتیاز خاصی برای آنها در بولتن رسمی مسابقات محسوب نمی شود.

مربی تیم ملی در حالی از هماهنگی با مسئولان ورزش کیش خبر داده که ابراهیم خلیلی رئیس هیئت کشتی کیش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود هیچ هماهنگی با آنها صورت نگرفته بود و مسئولان ورزش کیش نیز در جریان این اتفاق نبوده اند.