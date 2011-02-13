ایجاد 7 رشته جدید دکتری در دانشگاههای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با تاسیس رشته‌های تحصیلی دکتری تاریخ تمدن اسلامی در جامعه المصطفی العالمیه، زراعت در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، کلام امامیه در دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)، حکمت متعالیه در دانشگاه اصفهان، مهندسی راه آهن دردانشگاه علم و صنعت ایران، مهندسی برق "گرایش الکترونیک" صنعتی شیراز و مهندسی برق گرایش قدرت در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور موافقت کرد.

همچنین با تصویب این شورا، رشته‌های تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک در دانشگاه ملایر، مهندسی فضای سبز در دانشگاه فردوسی مشهد، فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه امام صادق (ع) و زیست شناسی گرایش علوم گیاهی در دانشگاه لرستان تاسیس می شوند.