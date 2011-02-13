مقامات شهری با ساخت مسجدی در ایالت کالیفرنیای امریکا موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، شورای شهر تمکیولا در نهایت براساس موضوعات عالی چون ترافیک ، پارکینگ و تأثیرات زیست محیطی با ساخت این پروژه در صورت تکمیل تمام شرایط حقوقی موافقت کرد.

مرکز اسلامی تمکیولا درنظر دارد این مسجد را به مساحت بیش از 2 هزار متر مربع در نزدیکی یک کلیسای باپتیست بنا کنند.

کمیسیون طراحی شهری به اتفاق آرا ساخت این مسجد را در اوایل ماه دسامبر گذشته تصویب کرده بود اما مخالفان نسبت به حکم شورای شهر استیناف کردند.

این مرکز اسلامی طی سالهای متمادی نمازجماعت خود را در یکی از انبارهای منطقه صنعتی تمکیولا برگزار می‌کرد و از 10 سال پیش تقاضای ساخت مسجد را مطرح کرده است.

مسلمانان این شهر از 10 سال گذشته تا کنون مبالغی را برای ساخت این مسجد جمع کرده و اکنون همزمان با موافقت شورای شهر می‌توانند کار ساخت مسجد را آغاز کنند.