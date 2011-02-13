تولید روزانه 285 تن پسماند در مراکز بهداشتی و درمانی کشور

دکتر معیری در گفتگو با خبرنگار مهر از مقوله سلامت پایدار به عنوان یکی از مهمترین مولفه ‌های توسعه هر کشور نام برد و گفت: در این همایش، بیمارستانها به عنوان نهادهایی که بطور مستقیم بیشترین تاثیر را بر سلامتی افراد می‌گذارند و به طور غیرمستقیم نیز شرایط زیستی اجتماعی را در جامعه متاثر می‌سازند، مورد توجه واقع شده‌اند.

وی با اشاره به مهمترین زمینه‌های تاثیرگذار در سلامت پایدار از دیدگاه مدیریت بیمارستانی که باید مورد بازبینی قرار گیرد، افزود: معماری سبز برای حفظ و پاسداری از منابع طبیعی از طریق افزایش کارآیی ساختمان، صرفه جویی در مصرف انرژی و بکارگیری انرژی‌های نو و بطور کلی همسو شدن با طبیعت، نقش مهمی در سلامت پایدار ایفا می‌کنند.

معیری با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از 800 بیمارستان، هفت هزار و 89 واحد بهداشتی درمانی، 16هزار و 285 خانه بهداشت و سه هزار و 701 آزمایشگاه فعال در کشور وجود دارد، افزود: این تعداد مراکز درمانی و بهداشتی روزانه بالغ بر 285 تن پسماند تولید می‌کنند.

همایش سلامت پایدار از 26 تا 28 بهمن ماه جاری با همکاری و مشارکت پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، شهرداری تهران و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی در جزیره کیش برگزار می شود.