روزانه 25 پروژه در دهه فجر در البرز به بهره برداری رسید

عیسی فرهادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: دراین ایام به طور متوسط روزانه 25 پروژه در هر شهری با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

وی افزود: درمجموع در سطح استان البرز 253 پروژه با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: حجم پروژه های به بهره برداری رسیده در استان البرز به قدری زیاد بوده است که به بعد از این ایام نیز کشیده شد.

اختصاص اعتبار 400 میلیارد تومانی به مسکن مهر

استاندار البرز در ادامه سخنان خود اعتبار اختصاص یافته به مسکن مهر در استان البرز 400 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: اختصاص این میزان اعتبار به استان البرز بی سابقه بوده است.

وی گفت: مسکن مهر در آینده ای نزدیک از لحاظ ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه به وجود آورده و رونق اقتصادی مناسبی را برای این استان رقم خواهد زد.

فرهادی تاکید کرد: در اولین سفر رئیس جمهوری به استان البرز 270 مصوبه به تصویب رسید که از این تعداد 19 طرح ملی مهم مربوط به حوزه راه است.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم طی یک پروسه پنج ساله شاهد شبکه راهی مناسب و در خور مردم استان البرز و توسعه فرهنگ، اشتغال، عمران و آبادانی استان تازه تاسیس البرز باشیم.