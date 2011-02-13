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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

وخامت حال دیکتاتور/

حسنی مبارک به کمای کامل رفت

حسنی مبارک به کمای کامل رفت

رئیس جمهور مخلوع مصر که قیام سراسری مردم او را از قدرت کنار گذاشت، اوضاع جسمانی اش وخیم شد و به کمای کامل رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوسط بحرین روز گذشته در خبری به نقل از نزدیکان حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر اعلام کرد: حال وی وخیم شده و به کمای کامل فرو رفته است.

این روزنامه در ادامه نوشت : حال عمومی حسنی مبارک دو روز پیش نیز رو به وخامت گذاشت و وی در جریان نوشتن استعفای خویش و واگذاری اختیارات خود به "عمر سلیمان" معاون خویش 2 بار به اغما رفت.

خاطرنشان می شود پایه حکومت 30 ساله حسنی مبارک دیکتاتور مصر سرانجام شامگاه 22 بهمن فروریخت و وی با فشار مردم، قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح این کشور واگذار کرد.

کد مطلب 1252927

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