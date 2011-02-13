حسنی مبارک به کمای کامل رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوسط بحرین روز گذشته در خبری به نقل از نزدیکان حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر اعلام کرد: حال وی وخیم شده و به کمای کامل فرو رفته است.

این روزنامه در ادامه نوشت : حال عمومی حسنی مبارک دو روز پیش نیز رو به وخامت گذاشت و وی در جریان نوشتن استعفای خویش و واگذاری اختیارات خود به "عمر سلیمان" معاون خویش 2 بار به اغما رفت.

خاطرنشان می شود پایه حکومت 30 ساله حسنی مبارک دیکتاتور مصر سرانجام شامگاه 22 بهمن فروریخت و وی با فشار مردم، قدرت را به شورای عالی نیروهای مسلح این کشور واگذار کرد.