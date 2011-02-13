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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

برای شرکت در سمینار AFC ؛

عنایت، عسگری و صفیری فردا عازم مالزی می‌شوند

عنایت، عسگری و صفیری فردا عازم مالزی می‌شوند

سه ناظر بین المللی داوری فوتبال کشورمان برای شرکت در سمینار سالیانه ناظران AFC بامداد دوشنبه فردا عازم کوالالامپور مالزی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار داوری با حضور 42 نفر از ناظران بین المللی داوری فوتبال آسیا طی روزهای 26 لغایت 28 بهمن‌‌ماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار خواهد شد و طی آن آخرین قوانین داوری و وظایف ناظران مورد بازآموزی قرار می گیرد. علاوه بر این مسائل و مشکلات داوران در مسابقات مختلف در آسیا مورد بازنگری و بررسی مسئولان داوری AFC قرار خواهد گرفت.

از کشورمان حسین عسگری سرپرست کمیته داوران، مسعود عنایت رئیس پیشین کمیته داوران، اسماعیل صفیری و مسعود مرادی در این دوره توجیهی سه روزه شرکت خواهند کرد. مسعود مرادی که به تازگی به جرگه ناظران داوری آسیا اضافه شده است بامداد امروز یکشنبه راهی مالزی شد.
کد مطلب 1252928

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