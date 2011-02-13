هزینه آب بهای روستائیان بوشهر 30 درصد نرخ شهرهاست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله احمدی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قبضهای جدید آب برای مشترکان ارسال شده که از 28 آذرماه به بعد، با تعرفه جدید و در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها اعمال شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای قبوض جدید آب سهولت در محاسبه آن برای مشترکان است، خاطرنشان کرد: هم استانیها می توانند با مراجعه به سامانه محاسبه آب بها به نشانی WWW.Hadafmand.NWW.ir و ورود اطلاعات لازم، هزینه آب خود را به هر میزان و در هر مقطع زمانی را محاسبه کنند.

احمدی افزود: در قبوض جدید هزینه ای به عنوان ضریب آب رسانی سد کوثر، جرائم و سایر موارد مشابه نخواهیم داشت. ضمناً مشابه قبل از اجرای طرح هدفمند سه درصد عوارض و مالیات به مبلغ آب بها اضافه شده است.

رئیس اداره امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون 14 شهر و 652 روستا در استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ساختمانهایی که بیش از یک واحد مسکونی بوده اما از یک انشعاب آب برخوردارند می توانند با مراجعه به شرکت آب روستایی شهرستان خود و پرداخت هزینه خرید کنتور و نصب آن، نسبت به تفکیک انشعاب آب خود اقدام کنند.