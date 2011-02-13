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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

هزینه آب بهای روستائیان بوشهر 30 درصد نرخ شهرهاست

هزینه آب بهای روستائیان بوشهر 30 درصد نرخ شهرهاست

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر گفت: هزینه آب بهای روستائیان استان همانند قبل از آغاز قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد مناطق شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله احمدی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: قبضهای جدید آب برای مشترکان ارسال شده که از 28 آذرماه به بعد، با تعرفه جدید و در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها اعمال شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای قبوض جدید آب سهولت در محاسبه آن برای مشترکان است، خاطرنشان کرد: هم استانیها می توانند با مراجعه به سامانه محاسبه آب بها به نشانی WWW.Hadafmand.NWW.ir و ورود اطلاعات لازم، هزینه آب خود را به هر میزان و در هر مقطع زمانی را محاسبه کنند.

احمدی افزود: در قبوض جدید هزینه ای به عنوان ضریب آب رسانی سد کوثر، جرائم و سایر موارد مشابه نخواهیم داشت. ضمناً مشابه قبل از اجرای طرح هدفمند سه درصد عوارض و مالیات به مبلغ آب بها اضافه شده است.

رئیس اداره امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون 14 شهر و 652 روستا در استان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: ساختمانهایی که بیش از یک واحد مسکونی بوده اما از یک انشعاب آب برخوردارند می توانند با مراجعه به شرکت آب روستایی شهرستان خود و پرداخت هزینه خرید کنتور و نصب آن، نسبت به تفکیک انشعاب آب خود اقدام کنند.

کد مطلب 1252930

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