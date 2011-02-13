رکابزنان جوان تعقیبی ایران را صاحب ششمین مدال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از سی و یکمین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در پیست "ناخون راتچاسیما" تایلند پیگیری شد که رکابزنان کشورمان در این روز موفق به کسب یک نشان برنز دیگر در بخش جوانان شدند.

در مسابقات امروز تیم 4 کیلومتر تعقیبی جوانان ایران با ترکیب عارف بی گناه، امیر کلاهدوز، سجاد جعفر نسب و پیام سعدی پور به مرحله رده بندی راه یافتند و در این مسابقه با پشت سر گذاشتن تیم قزاقستان و با زمان 4 دقیقه و 8 ثانیه و 49 صدم ثانیه موفق به کسب دومین نشان برنز تیم کشورمان شدند. نخستین نشان برنز تیم دوچرخه سواری ایران هم توسط تیم اسپرینت جوانان بدست آمد.

تیم ملی دوچرخه سواری بانوان کشورمان هم در این روز در ماده 3 کیلومتر تعقیبی تیمی به مصاف حریفان خود رفتند. در این مسابقه تیم کشورمان با ترکیب نیکناز فاضلی، رقیه شریفی و مریم جلالیه تنها با یک ثانیه اختلاف نسبت به تیم تایلند در مکان چهارم ایستادند و از کسب مدال برنز بازماندند. در این ماده تیم های کره جنوبی، مالزی و تایلند اول تا سوم شدند.

در ماده کایرین هم محمود پراش از دور مقدماتی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در همین ماده و در رده سنی جوانان محمد دانشور به مرحله فینال راه یافت.

سی ویکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی جوانان آسیا از 20 تا 30 بهمن ماه در تایلند برگزار می‌شود.