به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود که در مسابقات نیمه نهایی و در وزن 55 کیلوگرم حامد فدایی از مازندران، فرید دژ خو از آذربایجان شرقی را برد و مسلم نادری خادم از خراسان رضوی، مرتضی دنیا دوست از تهران را مغلوب کرد تا این دو برای کسب مقام نخست به مصاف یکدیگر بروند.

در وزن 66 کیلوگرم، نصراله فدایی از مرکزی، حجت فلاح از لرستان را مغلوب کرد و سعید صالحی از کردستان برابر پژمان سیفعلی از کرمانشاه پیروز شد تا فدایی و صالحی عصر امروز برای کسب مقام اول به مبارزه با یکدیگر بپردازند.

بر این اساس در نیمه نهایی وزن 84 کیلوگرم نیز مسعود فیض اللهی از قزوین، مهدی منصوری از تهران را شکست داد و جلال زمان از مازندران برابر رامین آقاپور از تهران برنده شد تا نمایندگان قزوین و مازندران در دیدار فینال به مصاف هم بروند.

در وزن120 کیلوگرم هادی پورعلیجان از مازندران، سیدرضا موسوی از مازندران را برد و خشایار دهستانی از مازندران از سد جعفر شمس ناتری از مازندران گذشت تا یک فینال کاملا مازندرانی را شاهد باشیم.

مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال رقابت‌های چهار وزن نخست انتخابی این رقابتها از ساعت 16:30 امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود. مسابقات سه وزن دوم نیز فردا دوشنبه برگزار خواهد شد.

نفرات اول هر وزن به همراه حداکثر دو کشتی گیر در هر وزن با نظر کمیته فنی جواز حضور در جام تختی را که روزهای 6 تا 8 اسفندماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد، بدست می آوردند.