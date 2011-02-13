تالیف کتاب روانشناسی ازدواج برای دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی افروز روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به جمعیت 18 میلیون نفری کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه، اعلام کرد: 30 درصد از این جمعیت در مدرسه و تحت نظارت نظام آموزش و پرورش به سر نمی‌برند.

وی با اشاره به اینکه باید برای هر یک هزار خانواده‌ با متوسط جمعیت 4.2 نفر، یک روانشناس و مشاور خانواده‌ وجود داشته باشد، افزود: اگر قرار است وزارتخانه‌ای جدید تشکیل شود، این وزارتخانه باید با محوریت خانواده‌ تاسیس شود.

افروز تصریح کرد: مکلفیم همه چیز را برای خانواده‌ بخواهیم و همه را در چارچوب خانواده‌ ببینیم، چرا که تنها در این صورت به بالاترین حد از بهداشت روانی خواهیم رسید.

رئیس سازمان نظام مشاوره و روانشناسی با اشاره به اینکه خانواده‌ تنها نهاد فطری و در عین حال اصلی‌ترین نهاد در میان انسانهاست، عنوان کرد: این نهاد باید در مرکز کلیه تصمیم‌گیریها و تصمیم سازیهای دستگاههای مختلف قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر 6 هزار و 500 روانشناس و مشاور در عضویت سازمان نظام مشاوره و روانشناسی قرار دارند، تاکید کرد: برابر قانون هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند به متقاضیان پروانه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره ارائه دهد.

افروز با تاکید بر اینکه خدمات مشاوره و روانشناسی در میان دانشجویان باید گسترش یابد، از همکاری با وزارت علوم در این زمینه خبر داد و یادآور شد: تدوین کتاب "روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری" نیز در این راستا تهیه شده است.

وی با تاکید بر اینکه کتاب یاد شده از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، عنوان کرد: قرار است این کتاب در آینده به جای واحد درسی تنظیم خانواده‌ تدریس شود.

رئیس سازمان نظام مشاوره و روانشناسی با تاکید بر اینکه انتخاب دقیق در برگزاری مراسم ازدواج آسان باید به عنوان دو شعار اساسی ازدواج جوانان مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: کتاب "شکوه همسرداری" در زمینه انتخاب دقیق تدوین شده است.