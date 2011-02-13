حل مشکلات بانوان هرمزگان در گرو تهیه اطلس فرهنگی بانوان و خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، گل محمد بامری بعدازظهر یکشنبه در بازدید از کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استان هرمزگان بر تهیه اطلس فرهنگی بانوان و خانواده که از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان است، تاکید و بیان کرد: با تهیه این اطلس فرهنگی بسیاری از کمبودهای حوزه بانوان را می توان رفع کرد و گامهای بلندی را نیز در راستای تحکیم بنیان خانواده ومبانی امنیت خانواده ها برداریم.

بامری ضمن قدردانی از اقدامات مناسبی که در این کانون انجام شده اظهارداشت: فعالیتهای فرهنگی اجتماعی که در این مرکز صورت گرفته استقبال بانوان را به همراه داشته که نشان تلاشهای بی وقفه مسئولان است.

وی همچنین خواستار ترویج مبانی معرفت دینی در حوزه خانواده در کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استان شد و گفت: بصیرت افزایی و ترویج مبانی دینی در بین جوانان و بانوان موجب واکسینه شدن این قشر در برابر استکبار و جنگ نرم دشمن می شود.

بامری اضافه کرد: کانون فرهنگی اجتماعی پس از دفتر امور بانوان استانداری با انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز جامعه و جوانان می تواند الگوی خوبی برای تمامی مراکز فرهنگی و نهادهای خانواده باشد و موجب تعامل هرچه بیشتر این کانون با آموزش و پرورش می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با همراهی مدیرکل امور بانوان استان از بخشهای مختلف کانون فرهنگی اجتماعی بانوان بازدید و با کارشناسان دفتر بانوان درخصوص مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری درحوزه بانوان و وضعیت 13 کانون فرهنگی اجتماعی استان گفتگو کرد.