26 هزار فرصت شغلی در کرمانشاه ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فضل الله رنجبر در کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمانشاه با اشاره به تفاهم نامه فی مابین استاندار با معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در استان طی سال جاری، اظهار داشت: از این میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای شهرستان کرمانشاه ایجاد 12 هزار و 612 فرصت شغلی بود.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با ایجاد 25 هزار و 878 فرصت شغلی در شهرستان، 205درصد از تعهدات شهرستان در این خصوص محقق شده است.

رنجبر افزود: این موفقیت که با عزم مدیران و تلاش کارشناسان دستگاه های مختلف ایجاد شده نشان از ظرفیت های بالقوه شهرستان دارد که در سالهای آتی می بایست بصورت واقعی تر با آن روبرو شویم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر طرح های اشتغالزا، از اعضاء کمیته نظارت کارگروه اشتغال خواست بنحوی برنامه ریزی کنند تا تمام طرح هایی که در بخش غیرخوداشتغالی تسهیلات دریافت نموده اند تا پایان سال حداقل یکبار نظارت شوند.

معاون فرمانداری کرمانشاه با اشاره به نظارت بر سه هزارو150 طرح غیر خوداشتغالی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، خواهان نظارت بر 210 طرح باقی مانده تا پایان سالجاری شد.